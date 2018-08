Prima reacţie a lui Carmen Dan despre cazul maşinii cu numere preferenţiale din Suedia

"„Am toată încrederea că şeful Poliţiei Române, care în acest moment derulează o serie de verificări, va face lumină în această situaţie controversată", a declarat, potrivit Agerpres, Carmen Dan joi, la sediul MAI.

Luni, Brigada Rutieră a anunţat că lui Răzvan Ştefănescu i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, care lucrează ca şofer în Suedia, a rămas şi fără permis.

Şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, susţinea miercuri că şoferul a intrat în România legal din punct de vedere al actelor privind plăcuţele de înmatriculare. Acesta a susţinut însă că vede ca imoral gestul lui Răzvan Ştefănescu.



„În ţară a intrat legal, din punct de vedere al plăcuţelor de înmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru că avea acea sintagmă pe plăcuţele de înmatriculare, vulgară. După intrarea în ţară, la două, trei zile, în spaţiul public a ajuns această problemă: că există un autoturism care circulă în România cu plăcuţe de înmatriculare cu acea sintagmă murdară. Noi am luat măsuri de a-l identifica şi am discutat pe canalele noastre de comunicare poliţienească. Am primit un răspuns de la autorităţile suedeze prin care ne informează că plăcuţele de înmatriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul statului suedez“, a declarat Ioan Buda.