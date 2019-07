Cazul Caracal. Prietenul cu care Alexandra trebuia să se întâlnească în ziua în care a fost răpită: „E un coşmar! Eu sper că este în viaţă“

Pe 24 iulie, Marian trebuia să se întâlnească în Caracal cu Alexandra la ora 10.00, să bea un suc, să meargă în parc, iar apoi fiecare avea program separat, băiatul urmând să meargă la meditaţii, de la ora 12.00, potrivit declaraţiilor pe care băiatul le-a făcut pentru Mediafax

„Când am ajuns ea nu era. Am sunat-o de câteva ori. Telefonul ei suna, dar nu răspundea nimeni. Am crezut că poate are telefonul pe silenţios şi că o să mă sune când vede apelurile. Apoi am crezut că nu poate să vină sau că a rămas la vreo prietenă. Nu m-am gândit nicio clipă că ar putea fi ceva de groază. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă când o prietenă a ei m-a apelat pe Facebook şi m-a întrebat de ea. Am încercat să o mai sun şi telefonul nu mai suna. Era închis. Seara a venit tatăl ei la mine să mă întrebe de ea, pentru că nu mai ştia nimic“, a povestit Marian pentru agenţia de presă.

Despre Alexandra, Marian spune că era o fată foarte cuminte, iar dispariţia ei i se pare un coşmar.

„Noi aveam o relaţie de prietenie, dar nu ne vizitam acasă, nici eu la ea şi nici ea la mine. Mergeam la plimbare. Alexandra era o fată foarte cuminte, liniştită. Nu ştiu ce să mai zic. Nu am cuvinte. Mi se pare un coşmar. Eu sper şi cred că Alexandra este în viaţă. După dispariţia ei, nu cred că mai are cineva curajul să meargă cu ocazia“, a mai spus prietenul Alexandrei.

Gheorghe Dincă (65 de ani) a sechestrat-o pe Alexandra Măceşanu (15 ani) în dimineaţa zilei de 24 iulie, după ce a luat-o la ocazie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieşirea din Caracal. A doua zi, Gheorghe Dincă a plecat, iar fata a găsit un telefon şi a apelat de trei ori numărul de urgenţă 112. Înregistrările audio în care Alexandra cere în mod repetat ajutorul poliţiei au fost făcute publice de unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, şi sunt de-a dreptul şocante, pentru că ele relevă modul în care operatorii 112 şi poliţiştii au tratat-o pe copila care vedea în ei unica ei salvare. Gheorghe Dincă a fost arestat după două zile, pe 26 iulie, iar după alte două zile bărbatul a mărturisit că a ucis-o pe Alexandra în momentul în care şi-a dat seama că a alertat Poliţia. De asemenea, el le-a spus anchetatorilor că a omorât-o şi pe Luiza Melencu, o altă fată dispărută din luna aprilie. Totuşi, după şase zile, autorităţile nu au găsit niciun cadavru. Astăzi, 31 iulie, şeful DIICOT Felix Bănilă a declarat că percheziţiile din curtea inculpatului au fost finalizate şi că victimele nu se află acolo . „Până nu avem informaţii certe că una sau ambele victime au fost omorâte, nu putem neglija varianta că ar fi în viaţă“, a declarat acesta. Acesta a spus că se caută dovezi concrete şi că anchetatorii nu se pot baza doar pe declaraţiile lui Dincă.

