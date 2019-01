Presupusele înregistrări de la DNA Oradea. Procuror: „În nimeni nu am vrut niciodată să băgăm frica“

„În niciun caz. Nu am făcut niciodată niciun abuz. În nimeni nu am vrut niciodată să băgăm frica”, a declarat acesta.

Înregistrarea, a cărei autenticitate nu a fost confirmată de nicio autoritate, prezintă dialogul mai multor bărbaţi despre judecătorii apropiaţi sau ostili Serviciului Anticorupţie Oradea şi despre acţiuni îndreptate împotriva unor magistraţi.

Curtea de Apel Oradea: Îngrijorată de înregistrările de la DNA Oradea

Curtea de Apel Oradea se declară îngrijorată de conţinutul înregistrărilor audio atribuite procurorilor DNA Oradea, exprimându-şi convingerea că instituţiile abilitate vor întreprinde măsurile legale pentru apărarea independenţei şi reputaţiei judecătorilor.



Asociaţiile procurorilor acuză SIIJ de scurgere de informaţii

Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) arata ca reprezentantii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar trebui sa dea explicatii in cazul citarii procurorilor DNA Oradea, care sunt protagonistii unor discutii inregistrate in timpul unei sedinte de lucru.



Cinci procurori din cadrul DNA Oradea sunt audiati in acest moment de procurorii SIIJ.





Procurorul-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Adina Florea, a declarat, pentru Mediafax, ca mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor.





In acest context, AMASP cere ca reprezentantii SIIJ sa explice cum citarea telefonica, in vederea audierii a colegilor, a "fost adusa la cunostinta publicului, in emisiuni TV si pe paginile de Facebook ale unor persoane cu vadite si notorii interese judiciare".





"Cum astfel de aspecte au fost verificate anterior de Inspectia Judiciara in ceea ce priveste activitatea DNA, s-ar impune, pentru a arata echidistanta si profesionalism, ca verificari identice sa se intreprinda si la nivelul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", explica magistratii.