Presiuni asupra Curţii Supreme: Inspecţia Judiciară îi verifică pe judecătorii care au respins recursurile Inspecţiei în cazul Codruţei Kovesi

Laura Codruţa Kovesi a câştigat pe 25 martie două procese împotriva Inspecţiei Judiciare aflate pe rolul completelor de 5 judecători. Era vorba de recursuri declarate de Inspecţia Judiciară împotriva unor decizii ale Secţiei pentru procurori din CSM care respinsese acţiunile disciplinare. În ambele cazuri, verdictul instanţei supreme a fost că fosta şefa a DNA nu a săvârşit abateri disciplinare.

Potrivit Ziare.com , Inspecţia Judiciară face verificări cu privire la modul de constituire a completelor de 5 judecători şi dacă s-au făcut recuzari în aceste cazuri. Verificările au loc în contextul în care nu s-au făcut recuzari, Inspecţia Judiciară nu a cerut probe şi nu a avut solicitări suplimentare.





Potrivit sursei citate Inspectia Judiciara a trimis la începutul acestei săptămâni o adresă la Curtea Supremă în care cerea informaţii despre completele de judecată din aceste proces, o adresă similară cu cea în care Sectia de investigare a infracţiunilor din Justiţie cerea detalii despre completele specializate.

"Practic, în timpul procesului, Inspecţia Judiciară nu a cerut nimic. Vor să pună presiune pe judecătorii de la Înalta Curte", scrie Ziare.com, care citează surse judiciare.





Inspecţia Judiciară a negat că ar exista o acţiune cu privire la activitatea sau conduita membrilor celor două complete de 5 judecători.





"Pe rolul Inspecţiei Judiciare nu există nicio lucrare având ca obiect activitatea sau conduita membrilor “completurilor de 5 judecatori care au respins recursurile in cazul celor doua actiuni disciplinare deschise impotriva fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi.”



Abaterile de care era acuzată vizau neprezentarea în faţa Comisiei parlamentare de anchetă pe tema alegerilor prezidenţiale din 2009, în acest caz acţiunea IJ fiind respinsă cu unanimitate. „Am respectat întru totul decizia CCR, am răspuns solicitărilor comisiei, chiar dacă răspunsul meu nu a fost pe placul lor. Nu am refuzat niciodată să furnizez informaţii, dar dacă nu le am, dacă printr-o decizie definitivă dintr-un dosar penal s-a constatat că nu s-a întâmplat nimic, nu pot să aduc probe pentru nimic", a susţinut Kovesi după decizia instaţei.

Cea de a doua decizie de respingere a acţiunii Inspecţiei Judiciare a vizat desemnarea unui judecător să efectueze controale la două unităţi ale DNA. Decizia instanţei în acest caz a fost laută cu majoritate, doi magistraţi din complet, Corina Alina Corbu şi Maria Hrudei, au făcut opinie separată, în sensul admiterii acţiunii disciplinare şi sancţionării lui Kovesi cu avertisment. Corina Alina Corbu este preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Instanţei supreme. Ea a fost trimisă în judecată de DNA în anul 2014 pentru complicitate la favorizarea făptuitorului, fiind achitată definitiv în mai 2018.

La începutul lunii Secţia pentru procurori a CSM a respins o cerere depusă de Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), prin care se solicita încetarea delegării Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror la Parchetul General. Decizia a fost luată în unanimitate.

