Preşedintele Tribunalului Timiş: Asistăm neputincioşi la talibanizarea justiţiei

Într-o postare de duminică seară pe pagina sa de Facebook, preşedintele Tribunalului Timiş, judecătorul Adriana Stoicescu spune că ”pupincurismul şi întoarcerea armelor” sunt constantele evoluţiei poporului roman care stă cu capul plecat.







”Constantele evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul şi întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu mult patos şi iubire de ţară. Toată istoria noastră am avut înfiptă în ceafă câte o încălţare: că a fost condurul turcesc, cizma germană sau bocancul sovietic, nu ne-am simţit bine fără stăpân. Nu suntem în stare să facem nimic cum trebuie, de la început până la sfârşit; alergăm degrabă să primim confirmări şi mângâieri pe creştet, căci asta ne iese cel mai bine: să stăm cu capul plecat. Începem cu elan, în ovaţiile asistenţei şi sfârşim patetic, aruncând cu zoaie unul în celălalt, având o singură preocupare: să căutăm vinovaţii pentru eşecul inevitabil, de altfel îndelung aşteptat”, a scris judecătoarea.





Adriana Stoicescu spune că justiţia nu a rămas neatinsă de obiceiurile tradiţionale ale poporului roman.





”Nici justiţia nu a rămas neatinsă de obiceiurile tradiţionale. De aproape 15 ani tot ce înseamna funcţie importantă în parchete stă sub semnul politicului; iar noi, vezi Doamne, nu ştiam … Numirile au fost tranzacţionate mizerabil, precum o marfă oarecare, dar potenţial generatoare de profit în viitor; iar noi, vezi Doamne, nu ştiam… Toate convulsiile de astăzi sunt consecinţa directă a implicării politicului în numirile în funcţiile de conducere de la nivelul Parchetelor. Iar noi am contribuit, prin indiferenţă şi neimplicare, la degringolada de azi. Toate semnalele venite din presă au fost trecute sub tăcere; toate sesizările judecătorilor adresate factorilor de decizie din justiţie au fost ignorate. Când mizeria a dat pe dinafară, în loc să facem curăţenie, ne-am apucat să îi trimitem, pe cei arătaţi cu degetul, la fereală. Azi, asistăm neputincioşi la talibanizarea justiţiei. Nici acum, în al treisprezecelea ceas, nu suntem în stare să spunem adevărul, să punem piciorul în prag şi să resetăm sistemul judiciar. Preferăm să facem ce ştim mai bine: să răcnim unii la alţii, preocupaţi doar de a le închide gura celor care nu sunt de acord cu noi”, a scris Stoicescu.





Preşedintele Tribunalului Timiş a vorbit şi despre abuzurile la care au fost supuşi inclusive judecătorii.





”Nimeni nu vrea, parcă, să audă, adevărul: au fost abuzuri. Judecătorii au fost şi ei victimele abuzurilor. Nu poţi vorbi de un judecător independent atâta vreme cât procurorul lui de şedinţă are competenţa de a se sesiza din oficiu, de a-i face un dosar, pentru că pur şi simplu poate şi trebuie să raporteze indeplinirea planului cincinal la ţinte-judecători/procurori”, a mai scris Adriana Stoicescu.





Preşedintele Tribunalului Timiş spune, în încheiere că toate acestea trebuie să înceteze şi că ”este momentul să ne maturizăm”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: