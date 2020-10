Preşedintele SANITAS, infectat cu SARS-CoV-2: „Micii sau pâinea au acelaşi gust. Mă sperie dezorganizarea sistemului sanitar“

Presedintele SANITAS, Viorel Huşanu, are coronavisus, Foto: Facebook

Viorel Huşanu a anunţat pe pagina sa de Facebook, că s-a infectat cu noul coronavirus, are ambii plămâni afectaţi de boală şi simptome specifice, precum lipsa mirosului şi gustului.

„Sunt în a cea de-a 11 zi de când am COVID şi vă spun R Ă S P I C A T celor care încă credeţi că este banalitate: NU ESTE DE GLUMĂ! Miros încă nu am. Gust... micii sau pâinea au acelaşi gust. Este depresiv să nu mai fie nimic ca înainte. Rezultatul evaluării CT arată că ambii mei plămâni au fost afectaţi, iar procentul de 25-50 % îmi cam dă fiori. Protejaţi-vă! Protejaţi-i pe cei din jurul vostru”, a scris Viorel Huşanu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta a declarat la Digi 24 că este nemulţumit de cum acţionează sistemul medical din România, oferind ca exemplu faptul că o ambulanţă solicitată pentru testarea copilului său a venit după 20 de ore, iar pentru evaluarea stării de sănătate încă aşteaptă de două zile. Mai mult, testul copilului său ar fi ajuns la o altă familie.

„De la începutul infectării am trecut prin toate simptomele posibile, de la dureri musculare, dureri în gât, tuse, temperatură şi aşa mai departe, pierderea mirosului, gustului şi încă persistă tusea la 12 zile de la infectare. Este cumplit, nu doresc nimănui să treacă prin acest episod, mai ales că toată familia mea este infectată, toţi suntem acasă, mă îngrijorează copiii, mă îngrijorează soţia, nimănui nu i-aş dori să treacă prin acest lucru. Am făcut apel ca lumea să se protejeze, pentru că nu este glumă”, a spus Viorel Huşanu, la Digi24