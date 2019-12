Preşedintele Iohannis contrat de judecătoarea Gabriela Baltag: „Să vă gândiţi la suferinţele acestor cetăţeni, la impactul unor intervenţii oculte, de natura protocoalelor secrete”

”Eu am venit pentru că am respect pentru CSM şi pentru Justiţie şi pentru că aşa ne-am obişnuit să ne vedem cel puţin odată pe an, însă, prin abţinerea mea de la implicare în iscuţii, vreau să dau un semnal suplimentar că niciun politician, nici cel mai ales din România, nu trebuie să se amesece în treburile concrete ale CSM şi ale justiţiei. Ca atare, dacă nu vă supăraţi, eu mă voi retrage şi vă las să continuaţi”, a spus Klaus Iohannis, marţi, în şedinţa CSM după ce şi-a przentat dicursul.





În replică, judecătoarea Gabriala Baltag i-a spus prşedintelui că a trasat ”recomandări imperative”.





”Cu toate că aş fi crezut că e reală dorinţa dumneavoastră de a nu vă implica, tocmai ce mai înainte aţi rostit câteva recomandări care par cumva imperative pentru noi. (...) Este adevărat că justiţa a trecut printr-un an greu, de fapt nu ştiu când a fost mai simplu. Ne-am bucura foarte mult şi am încredere că veţi da semnalul către celelalte două puteri, ca Justiţia să nu mai fie obiect şi subiect de campanie electorală. Pentru noi ar fi cel mai important acest aspect, pentru că Justţia este subiect de campanie electorală de prea multă vreme. Ne-am întrebat ce ar fi politicienii dacă nu ar fi justiţie, probabil nu ar mai fi politicieni. Vorbeaţi despre cetăţeni şi nu pot să nu mă gândesc că mi-aş dori să vă gândiţi la suferinţele acestor cetăţeni, la impactul unor intervenţii oculte, de natura protocoalelor secrete. Aş vrea ca preşedintele să poată vorbi deschis despre acest lucru. Că este o realitate”, a spus judecătoarea Gabriela Baltag.





Şeful statului i-a atras atenţia că el nu mai este în capmanie electorală de aceea poate vorbi deschis: ”Aţi atins puncte sensbile şi cred că este un lucru bun să se discute. Eu nu mai sunt în campanie – acea etapă cu protocoale s-a încheiat de mult şi voi veghea să nu mai revină niciodată, iar acea etapă de intrare cu bocancii a politicului, a unor partide – ca să nu generalizăm – în organizarea Justiţiei s-a terinat şi cât voi rămâne eu, vă garantez că nu se va repeta”.





”Este foarte adevărat că într-o campanie electorală, într-o Românie normală, nu avem ce discuta despre Justiţie, dar, pentru asta, toţi actorii implicaţi în aceste demersuri - şi CSM de exemplu – treuie să-şi asume rolul şi responsabilitatea pentru care răspund faţa românilor. Cred că în România normală judecătorii judecă drept, justiţia îşi face treaba fără să fie comentată în varii circuite politice, niciun politician nu încearcă să diriguiască justiţia şi niciun magistrat nu acceptă discuţii cu un politicin care încearcă să diriguiască justiţia. Cred că împreună, acum, chiar avem şansa să realizăm acest lcuru”, a mai spus şeful statului.





Acesta a declarat, în discursul rostit în debutul şedinţei CSM, că recomandările instituţiilor europene în domenul justiţiei nu sunt facultative şi ele trebuie transpuse în legislaţia naţională.





CSM îşi alege, marţi, noua conducere pentru anul 2020.