Preşedintele Grupului Socialist din Parlamentul European: Ceea ce ar trebui să conteze într-o familie este pe cine iubeşti, nu sexul persoanei de lângă tine

„Acest rezultat arată că majoritatea românilor nu au niciun interes in a-şi vedea ţara discriminând cuplurile de acelaşi sex. Schimbarea propusă a fi adusă Constituţiei ar fi fost un clar pas înapoi pentru drepturile persoanelor LGBTI şi ne bucurăm că această idee intolerantă asupra conceptului de familie nu a primit susţinerea cetăţenilor României. Ceea ce ar trebui sa conteze într-o familie este pe cine iubeşti, nu sexul persoanei de lângă tine”, a declarat Udo Bullmann într-o reacţie pe socialistsanddemocrats.eu.

Acesta a mai explicat că S&D a fost întotdeauna „vârful de lance al luptei pentru drepturile LGBTI şi că toate statele membre UE ar trebui să recunoască parteneriatele civile şi căsătoriile persoanelor de acelaşi sex.

„Grupul nostru a fost întotdeauna vârful de lance al luptei pentru drepturile LGBTI şi vom susţine acest lucru oriunde le vom vedea ameninţate. Sperăm că Guvernul României va asculta alegătorii şi se va concentra pe problemele care contează pentru aceştia. De asemenea, încurajăm Guvernul să înainteze lucrul pentru legislaţia parteneriatului civil, care este încă în pregătire.





Am susţinut de mult timp faptul că toate statele membre UE trebuie sa recunoască parteneriatele civile şi căsătoriile persoanelor de acelaşi sex, astfel încât cetăţenii să aibă statutul şi drepturile protejate atunci când intră într-un alt stat membru UE. Acesta este un impediment clar in calea dreptului la libera circulaţie al cetăţenilor, lucru pe care UE are datoria de a-l rezolva”, a conchis Udo Bullmann.