Preşedintele ÎCCJ spune că fostul preşedinte al instituţiei Nicolae Popa ar fi recunoscut că a semnat protocolul cu SRI DOCUMENT

Cristina Tarcea, preşedintele Curţii Supreme, a sesizat Parchetul General pentru a verifica condiţiile în care a fost încheiat protocolul de colaborare între ÎCCJ-SRI-PG, recent desecretizat.

Plângerea judecătoarei Cristina Tarcea către Parchet a fost publicată în întregime pe blogul lui Radu Soviani.

În textul acestei plângeri, şefa Curţii Supreme explică că după publicarea formei declasificate a protocolului, în data de 18 iunie, „Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de la acea dată a susţinut public că, deşi semnătura de pe înscris este a dumnealui, nu a semnat un astfel de înscris şi nici nu a negociat protocolul în discuţie”.

Tarcea susţine, în acelaşi document, că a doua zi după publicarea protocolului a avut o întâlnire cu Nicolae Popa, în care acesta i-a relatat că semnătura de pe document îi aparţine, dar de fapt contestă faptul că l-ar fi semnat în condiţiile în care după data de 1 septembrie nu şi-ar mai fi exercitat prerogativele de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„În urma verificării documentaţiei Biroului de Resurse Umane al Înaltei Curţi, am constatat că, prin ordinul nr. 172 din 16 septembrie 2009 al Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au încetat raporturile de muncă ale fostului preşedinte al instanţei începând cu data de 14 septembrie 2009, acesta încasând drepturile băneşti cuvenite pentru o perioadă de 9 zile lucrătoare din luna septembrie 2009. Am mai constatat că în perioada 1 septembrie – 14 septembrie 2009 au fost emise mai multe ordine semnate de dl. preşedinte Nicolae Popa”, arată Tarcea în sesizare şi solicită parchetului să stabilească dacă în această cauză au fost săvârşite infracţiuni.

În sesizare mai este menţionat faptul că în arhivele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu au fost identificate documente care să clarifice aspectele legate de circumstanţele încheierii protocolului si nici alte documente care să ateste tipul de acţiuni ce s-ar fi desfăşurat înainte şi după încheierea protocolului.

Şi Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat marţi Parchetul General cu privire la acest protocol în urma aceloraşi declaraţii ale fostului preşedinte al Curţii Supreme, prof. Nicolae Popa, solicitând demararea unei anchete în cazul suspiciunilor de fals şi uz de fals din protocolul dintre SRI, Parchetul General şi ÎCCJ. „FACIAS cere autorităţilor să verifice informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora profesorul Nicolae Popa, fost preşedinte al Instanţei Supreme nu a semnat protocolul, nu a participat la negocierea acestuia cu celelalte instituţii contractante (SRI şi PÎCCJ) şi nu şi-a dat acordul pentru încheierea lui. Situaţia este cu atât mai gravă în condiţiile în care doamna Lidia Bărbulescu, care a ocupat funcţia de preşedinte interimar al ÎCCJ după pensionarea prof. Nicolae Popa, a declarat că nu a avut cunoştinţă despre acest protocol. (...) Parchetul trebuie să cerceteze suspiciunile de fals şi uz de fals”, se arata într-un comunicat al Fundaţiei.

Serviciul Român de Informaţii a declasificat săptămâna aceasta protocolul de cooperare încheiat între Serviciu şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Supremă. Documentul a fost publicat pe site-ul Serviciul Român de Informaţii. Din partea SRI, documentul are ca număr de înregistrare şi dată 21 august 2009, Parchetul General, tot 21 august 2009, iar Înalta Curte, 2 septembrie 2009. Potrivit SRI, principalul subiect tratat în cadrul protocolului se viza „crearea şi operaţionalizarea cadrului legal şi organizatoric pentru acreditarea de securitate a sistemului informatic comun de gestionare a informaţiilor clasificate vehiculate în procedurile de emitere a mandatelor de securitate naţională”. În plus, sursa citată menţionează că protocolul nu mai conţine niciun fel de date sau informaţii care să pună în pericol securitatea naţională a României. Ce a declarat prof. Nicolae Popa după publicarea protocolului

„Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, vă rog să vă uitaţi, el este semnat pe 2 septembrie 2009, când eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna preşedinte Cristina Tarcea mai devreme şi am rugat-o să mi-l păstreze şi mie, să mă uit pe el şi să văd despre ce este vorba. Eu nu am negociat aşa ceva cu nimeni, cât am stat la Curte, în niciun caz. La 1 septembrie 2009, când am împlinit 70 de ani, am plecat de la Înalta Curte. Toate formele de pensionare erau deja depuse la CSM. Protocolul este semnat, după cum se poate vedea, la 2 septembrie 2009. Nu m-am întors să semnez aşa ceva! Nici nu am mai dat pe la Curte din clipa în care am plecat. Este ceva foarte curios şi sper să clarific această situaţie”, declara acesta pentru Q Magazine.