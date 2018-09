Preşedinta Curţii Supreme răspunde acuzaţiilor lui Liviu Dragnea: „În ţara asta sunt judecători care respectă legea cu orice risc”

"Potrivit dispoziţiilor articolului 32, alineatul 1, astfel cum au fost modificate prin legea 207, completele de 5 judecători se trag la sorţi la începutul fiecărui an. Legea 207 pe 2018 nu are nicio dispoziţie tranzitorie, cum are în alte situaţii care să reglementeze obligaţia desemnării la sorţi de noi complete pentru anul 2018 şi să reglementeze situaţia completelor de 5 judecători deja existente în anul 2018. prin urmare, legea 207 incontestabil este de imediată aplicare, Înalta Curte o aplică încă din iulie 2018, dar aplicarea imediată a legii presupune şi respectarea obligaţiilor pe care legea le impune în ceea ce priveşte termenul, data la care acea obligaţie trebuie îndeplinită. Ori legea este incontestabilă şi lipsită de echivoc: la începutul fiecărui an", a declarat Cristina Tarcea.





Preşedintele instanţei supreme a refuzat să comenteze dosarul lui Liviu Dragnea.





"Daţi-mi voie să mă abţin de la orice fel de comentariu. Aţi remarcat că mă abţin să discut dosare aflate pe rol. Este cazul unui dosar aflat pe rol. Ceea ce trebuie să ştie toată lumea este că la Înalta Curte se respectă legea şi că sunt în ţara asta judecători care respectă legea cu orice risc", a mai declarat Cristina Tarcea.