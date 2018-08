Prefectul Capitalei, audiat de procurorii militari în dosarul incidentelor de la mitingul diasporei

Coordonatorul dispozitivelor de jandarmi spune că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a fost încă de la începutul mitingului în centrul de comandă de la Guvern. Mai mult, decizia de a emite ordinul s-a luat cu trei ore înainte de momentul în care Brigada Specială a invervenit în forţă şi a eliberat piaţa.

„În permanenţă am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost la faţa locului încă de la ora 16:00. În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea creşte, am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că dacă lucrurile vor degerana, dacă nu reuşim să avem un moment când tensiunea aceasta, când atacurile forţelor de ordine nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice, i-am adus în atenţie acest lucru, am fost la faţa locului împreună tot timpul, am văzut despre ce este vorba. Şi atunci pot să spun că s-a luat decizia pentru a avea un ordin de restabilire a ordinii publice... (Moderator: Ora 23:00?) Nu! Ce vă povesctesc aici a fost în jurul orelor 20:00. Sunt documente operative, se poate verifica”, a dezvăluit maiorul Laurenţiu Cazan, coordonator al jandarmilor.