Prefectul Capitalei ameninţă cu plângere penală împotriva cetăţeanului care a filmat-o joi în public

„Astăzi s-a întâmplat un fapt de o gravitate extremă : în timp ce mă aflam la o întâlnire privată, am fost urmărită şi hărţuită de o persoană necunoscută, care mi-a adresat mai multe întrebări acuzatoare, a făcut referire la o anchetă în curs a Parchetului Militar şi a culminat cu atenţionarea că ar trebui „să stau ascunsă şi să mă gândesc de mai multe ori atunci când ies în public. Anunţ opinia publică în legătură cu faptul că am luat decizia de a depune împotriva acestei persoane, pe care între timp am identificat-o, o plângere penală pentru ameninţare şi ultraj, dar şi o acţiune în răspundere civilă delictuală pentru atacul adus reputaţiei mele. Şi eu, ca toţi cetăţenii României, doresc să se afle adevărul, dar acesta nu se poate identifica decât în urma unei anchete profesioniste şi nu prin ameninţarea şi hărţuirea proferate de persoane care nu au calitatea să investigheze“, a declarat Speranţa Cliseru pentru ştiripesurse.ro.

„Ce căutaţi în public, doamna Cliseru? Ar trebui să staţi ascunsă după 10 august. Ştiţi că şoferul dumneavoastră a parcat pe trecerea de pietoni, aici la Grădina Icoanei. Cum facem? Chem poliţia sau îi spuneţi să mute maşina?”, îi atrage atenţia bărbatul.

„Faceţi ceea ce credeţi”, îi răspunde prefectul Capitalei.

Cetăţeanul nu renunţă şi îi atrage atenţia prefectului că dacă nu a avut nicio legătură cu violenţele jandarmilor din data de 10 august ar trebui să iasă public să spună asta.

„Ieşiţi public şi spuneţi: Doamna Carmen Dan minte, Dragnea minte”, îi spune acesta.

Speranţa Cliseru: „Asta am spus! Am spus. Nu sunt eu vinovată, credeţi-mă!”