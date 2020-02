Un român s-ar afla printre cei ucişi în atacurile din Germania

Printre cele nouă victime cu vârste cuprinse între 21 şi 44 de ani s-ar afla un român, un bosniac, un bulgar şi un turc, potrivit publicaţiei germane Zeit.de.

Potrivit Ştirile ProTV care citează familia victimei, ar fi vorba de un român de 20 de ani care muncea la un depozit. El se afla în zonă la cumpărături, când atacatorul a deschis focul. 3 dintre victimele sale se aflau în preajma unuia dintre barurile atacate.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că până la acest moment au fost identificate şase victime din cele nouă, nefiind niciun cetăţean român între ele.

„Cu privire la informaţiile vehiculate în presă referitoare la existenţa unui cetăţean român printre victimele atacului armat din Hanau, MAE precizează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile germane, până la acest moment au fost identificate 6 victime din cele 9, nefiind confirmat niciun cetăţean român. Vom reveni cu informaţii imediat după finalizarea procedurilor de identificare”, potrivit MAE.

Potrivit Aljazeera, printre cele nouă victime, cu vârste cuprinse între 21 şi 44 de ani, se află şi cetăţeni străini, a comunicat procurorul federal Peter Frank.

Potrivit CNN, autorităţile germane nu au confirmat naţionalitatea victimelor. Ambasadorul german în Turcia a anunţat că cinci dintre victime sunt cetăţeni turci.

„ Am auzit cinci sau şase focuri de armă afară şi apoi l-am văzut înăuntru. Eram într-o încăpere cu circa 12 alţi clienţi. I-a ucis pe toţi din cealaltă încăpere”, a spus unul dintre martori care a fost rănit citat de Daily Sabah.

Împuşca oamenii în cap şi apoi s-a apropiat de noi şi a început să tragă. Am încercat să mă adăpostesc după un perete, dar m-a împuşcat în braţ. Am căzut şi un om s-a prăbuşit peste mine. M-am trezit apoi cu altul sub mine. Fusese împuşcat în gât şi mi-a spus că nu-şi mai simte limba. I-am spus să se roage şi celorlalţi la fel, dar nimeni n-a făcut-o”, a povestit el.

Un extremist de dreapta care promova supremaţia albilor a deschis focul asupra a două baruri cu specific oriental aflate într-o zonă locuită de imigranţi din oraşul german Hanau, statul Hesse. 9 oameni au murit, iar cinci au fost grav răniţi. Atacatorul şi-a omorât şi mama şi s-a sinucis după atacuri.

Anterior presa a relatat că cei ucişi sunt în majoritate de origine kurdă.

Atacatorul este Tobias R., în vârstă de 43 de ani. El a lăsat o scrisoare-confesiune şi un video în care şi-a expus convingerile extremiste de dreapta şi a transmis un mesaj către americani.