Poluarea din Bucureşti. Ce firmele colectoare de deşeuri au fost controlate

După depăşirea cu mult a limitelor de poluare în Bucureşti din ultimul timp, poliţiştii, procurorii şi Garda de Mediu au efectuat ieri mai multe descinderi într-un dosar privind infracţiuni privind prejudicii aduse mediului. „Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigarea Criminalităţii Economice, sprijiniţi de comisari ai Gărzii de Mediu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pun în aplicare 9 mandate de percheziţie, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, într un dosar penal privind săvârşirea unor infracţiuni ce aduc atingere mediului”, anunţau ieri dimineaţă oficialii Poliţiei Capitalei.

Concret, sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea desfăşurată de două societăţi comerciale şi mai multe persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat şi îngropat deşeuri în locuri neautorizate, provocând prejudicii semnificative mediului. Inspecţia Muncii s-a alăturat anchetei pentru a verifica condiţiile în care muncesc angajaţii respectivelor companii.

Conform unor surse, prima firmă vizată în acest dosar este Ecogreen Construct care a fost înfiinţată în anul 2009 şi care are sediul în Adunaţii Copăceni. Compania respectivă are ca obiect de activitate tocmai colectarea de deşeuri nepericuloase. Cu 37 de angajaţi, Ecogreen Construct are o activitate destul de bogată în domeniu. Concret, conform datelor deţinute de Ministerul Finanţelor, în 2018, firma a avut o cifră de afaceri rezonabilă, de 6.309.502 de lei şi un profit 2.294.458 de lei.

Cea de-a doua firmă vizată de anchetă este Sud Grup Edil Construct 2018 cu sediul în Călugăreni, judeţul Giurgiu. Această firmă are oficial numai doi angajati şi a fost înfiinţată în anul 2018. În acel an, cifra de afaceri de a respectivei companii a fost de numai 24.000, iar profitul a depăşit cu puţin 7.000 de lei. Ciudat este că Sud Grup Edil Construct este verificată de poliţişti în această afacere ilegală cu deşeuri deşi, oficial, obiectul de activitate al firmei este realizarea de „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

Peste 100 de firme vor fi luate la control

în noaptea de duminică spre luni, aplicaţiile care măsoară calitatea aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri extrem de mari ale cantităţilor de particule în suspensie, chiar şi de 10 ori peste maximul admis. „Avem şi noi suspiciuni de activităţi industriale care se desfăşoară judeţul Ilfov sau în Bucureşti, mai ales noaptea, care evacuează în atmosferă cantităţi ridicate de poluanţi", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe. În plus, ministrul nu a exclus posibilitatea ca unele deşeuri să fie procesate de firme neautorizate. „Din analiza pe care am facut-o în cadrul întâlnirii de azi în judeţul Ilfov sunt 46 de firme autorizate pentru procese de ardere. La fel, în Bucureşti sunt 69 de firme care pot avea această activitate. Orice alt agent economic care produce arderi, în afara celor autorizate, se află în afara legii", a precizat Costel Alexe. Conform unor surse din Ministerul Mediului, chiar şi firmele autorizate în procesarea deşeurilor vor fi verificate în perioada care urmează.

Se ratează finanţarea europeană pentru incinerator?

În plin scandal al poluarii, Bucureştiul riscă să piardă potenţiala finanţare din fonduri europene a proiectului care prevedea construirea unui mare incinerator de deşeuri municipale, potrivit informaţiilor obţinute de G4Media.ro din surse europene şi guvernamentale. Şi asta pentru că autorităţile din Bucureşti şi Ilfov nu s-au pus de acord cu amplasamentul incineratorului. Iniţial, în august 2019, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a vrut să îl construiască pe locul actualei centrale CET Progresu, în Sectorul 4, pe Strada Pogoanelor 1A. Dar primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, s-a opus.