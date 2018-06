Poliţiştii români vor patrula în comun cu poliţiştii ungari în zona punctelor de trecere a frontierei cu Ungaria

Ideea a pornit de la accidentul de luna trecută, când nouă români şi-au pierdut viaţa în urma unui accident grav pe drumul naţional 4 din Ungaria. Şoferul microbuzului în care se aflau românii transmitea live pe Facebook în momentul impactului cu un camion.

"Am discutat cu viceprim-ministrul şi ministrul de interne ungur despre siguranţa rutieră. Şi am plecat în această discuţie tocmai de la evenimentul care a fost mediatizat la noi şi în urma căruia şi-au pierdut viaţa nouă cetăţeni români. Am hotărât împreună cu acesta să desfăşurăm activităţi de patrulare în comun, poliţişti unguri cu poliţişti români în zona adiacentă punctelor de trecere a frontierei cu Ungaria. Decizia a fost luată la nivel de miniştri, urmează să fie implementată la nivelul şefilor poliţiilor din cele două state. Avem această practică şi cu partenerii bulgari”, a declarat vineri Carmen Dan, citată de News.ro.

Nouă români au murit luna trecută în accidentul de microbuz produs în Ungaria, MAE anunţând ulterior că va suporta costurile legate de repatrierea trupurilor neînsufleţite din Fondul special de urgenţă aflat la dispoziţia ministerului.

Accidentul a avut loc pe drumul naţional 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre România, unde microbuzul a încercar să intre într-o depăşire cu viteză prea mare şi s-a ciocnit cu un camion.

Şoferul microbuzului transmitea Live pe Facebook în momentul impactului.