Poliţia Capitalei cere sprijinul populaţiei pentru găsirea unui adolescent plecat de acasă din 17 iulie

Potrivit Poliţiei Capitalei, copilul se numeşte Bobi-Matei Baranka, are 13 ani şi înălţimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are faţă ovală, ochi căprui, păr şaten închis, tuns scurt, ten măsliniu. De asemenea, el are o cicatrice de formă liniară de aproximativ 2-3 centimetri, pe tâmpla stângă.







La data dispariţiei, el purta pantaloni scurţi de culoare gri, tricou de culoare neagră şi sandale negre. Persoanele care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugate să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.

