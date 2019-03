Decizia procurorilor în dosarul deschis după ce fiul lui Dragnea a depus plângere după ce Ştefan Caramitru l-a numit „hoţ“

Dosarul deschis în urma incidentului verbal dintre Ştefan Caramitru şi Valentin Dragnea şi soţia din luna septembrie 2018 a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului, Andreea Ceauşu a specificat că această cauză, care a vizat ameninţare, hărţuire şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a fost clasată deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală sau nu e întrunit unul din elementele constitutive ale faptei.

Plângerea a fost depusă de Valentin Dragnea şi de soţia acestuia după ce fiul actorului Ion Caramitru i-a făcut „hoţi”





Ştefan Caramitru a transmis în 24 septembrie 2018, la câteva zile de la episodul cu cei doi, că a avut loc un incident verbal minor pe stradă cu Valentin Dragnea, precizând că soţia acestuia i-a persiflat, iar el le-a reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea faţă de cetăţeni.





"Locuiesc pe aceeaşi stradă cu Familia Dragnea în Cotroceni, însă nu ne cunoaştem. Într-adevăr, în urmă cu aproximativ 10 zile a avut loc un incident verbal minor în trafic pe strada unde locuiesc (maşina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada în care se aflau – ulterior am aflat – Valentin Dragnea şi soţia acestuia, conduşi de un şofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezenţa noastră şi intenţia de a avansa moment după care pasagerii au coborât din maşină. În acel timp a avut loc o altercaţie verbală cu doamna Dragnea moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă şi a intrat în curtea imobilului. Soţia acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganţă, iar noi am reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni", a transmis la acel moment Ştefan Caramitru.





Fiul lui Ion Caramitru a precizat, totodată, că i-a fost greu să nu reacţioneze la un atac verbal, "în special după experienţa avută în noaptea de 10 August împreună cu cei apropiaţi în Piaţa Victoriei".