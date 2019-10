UPDATE Paul Stănescu, audiat ca martor de DNA într-un dosar de corupţie

„Astăzi la ora 8.00 am fost chemat la DNA într-un dosar care este în lucru, ca martor. N-are nicio legătură cu Tel Drum, cu Belina, cu nimic cu Liviu Dragnea. (…) N-are legătură cu niciun coleg de partid. E de la Olt, din perioada în care eu eram preşedinte la CJ. Eu am fost citat ca martor şi am dat declaraţie 10-15 minute. Am băut cafeaua şi am plecat”, le-a declarat Stănescu jurnaliştilor, la Parlament.

El a precizat că i-au fost puse „întrebări generale, nu punctuale”.

„Probabil că există un denunţ, ceva, într-un proiect din 2011-2012 la CJ din bani cu fonduri europene. Probabil că de aia am fost chemat, pentru că eram preşedintele CJ. Eu nu am semnat nimic”, a menţionat Stănescu.

Întrebat dacă i se pare o coincidenţă că a fost chemat la DNA în plină campanie electorală, Stănescu a replicat: „Nu mi se pare coincidenţă. Cred că DNA trebuie să-şi facă datoria şi fiecare când suntem chemaţi, să mergem să spunem ce ştim”.

Paul Stănescu, fost vicepremier şi unul dintre cei mai influenţi baroni locali din PSD, a fost audiat luni dimineaţă la DNA de procurorii anticorupţie ca martor într-un dosar.