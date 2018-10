Parteneriatul Civil reaprinde războiul care abia s-a încheiat. PSD şi Biserica Ortodoxă, în tabere separate

După eşecul referendumului pentru redefinirea familiei mai mulţi parlamentari au anunţat depunerea proiectului de lege privind parteneriatul civil. „Săptămâna viitoare o să depunem, împreună cu colegi de la alte partide, un text ce are ca bază proiectul făcut de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. PSD a venit cu câteva amendamente, vorbim de o formă ce interzice expres adopţia copiilor de către cuplurile gay”, a dat asigurări ieri deputatul PSD Florin Manole.

Deputatul PSD susţine că această decizie nu are nicio legătură cu rezultatul referendumului, pentru că tema parteneriatului nu are legătură cu tema căsătoriei. „Nu influenţează definiţia căsătoriei în România în niciun fel. În practică are aceste efecte: bunurile comune - doi oameni care deţin împreună nişte bunuri trebuie să se bucure de protecţie juridică şi de eventuala împărţire a acestor bunuri, la separare. Nu este vorba doar despre persoanele de acelaşi sex, ci şi despre persoanele care nu vor să se căsătorească. Sunt lucruri fireşti, care nu încurcă pe nimeni. Nu limitează din libertăţile şi drepturile nimănui, ci doar dă drepturi şi libertăţi pentru toată lumea, nu în plus, ci egal cu cele ale cuplurilor căsătorite. Nu are nicio legătură cu biserica, nu este nici împotriva cuiva”, a completat acesta.

Cu toate acestea Biserica Ortodoxă Română a anunţat oficial că dezaprobă „ferm” o eventuală legalizare a parteneriatului civil. Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a afirmat că o eventuală legalizare a parteneriatului civil este „primul pas spre legalizarea căsătoriilor dintre persoane de aceleaşi sex” iar menirea sa este „de a face încetul cu încetul acceptată ideea de căsătorie între aceste persoane”. Poziţionarea fermă a Bisericii împotriva parteneriatelor civile pune PSD şi BOR, aliaţi apropiaţi la referendumul pentru familie, în tabere adverse. „PSD avea o problemă legată de faptul că la nivelul Parlamentului european face parte dintr-un partid progresist”, este de părere sociologul Barbu Mateescu.

Foarte mulţi cetăţeni aleg să nu încheie o căsătorie. Astăzi, aproape o treime dintre copii care se nasc în România, se nasc în afara căsătoriei. Aceasta este realitatea socială la care această lege răspunde Asztalos Csaba preşedintele CNCD

La rândul lui Asztalos Csaba, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării subliniază că instituţia pe care o conduce salută aceste intenţii, arătând că este obligaţia României să aibă o astfel de legislaţie. „O spune şi Curtea Constituţională în decizia Coman-Hamilton că viaţa acestor cupluri intră în sfera de protecţie, o spune şi legislaţia CEDO care vorbeşte despre necesitatea unui cadru legislativ alternativ. Sperăm să se adopte, după o dezbatere obiectivă, lipsită de orice manipulare”, arată Asztalos Csaba.

Chiar liderul PSD, Liviu Dragnea, anunţa cu câteva zile înainte de referendumul pentru familie necesitatea legislaţiei cu privire la parteneriatul civil. „Chiar domnul Dragnea spunea că rezultatul referendumului reprezintă «un moment de cotitură». Este cel mai bun moment pentru a împinge această lege. PSD are de câştigat, pentru că se pot prezenta cu o victorie după acest vot. Şi cred că este un moment de care aceşti deputaţi tineri din PSD, pentru care această temă nu este o noutate în discursul lor, ştiu să profite”, explică şi sociologul Gelu Duminică.

Populaţia română este suficient de matură să ştie că trebuie să separăm laicul de biserică. Prin această legislaţie nu se pune problema căsătoriei în Biserică. Facem parte din familia europeană, şi ne trebuie o legislaţie care să recunoască şi în românia aceste cupluri Gelu Duminică sociolog

Legea parteneriatului civil va acorda partenerilor dreptul la decizii comune în viaţa de cuplu, dreptul la protecţia vieţii private şi a vieţii de cuplu, obigaţia de a-şi acorda asistenţă reciprocă, şi îngrijire şi asistenţă în caz de boală şi drepturi egale procedurale şi statut în toate instanţele şi procedurile administrative precum cuplurile căsătorite. În ceea ce priveşte materia moştenirii sau a pensiei de urmaş, partenerul supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor având aceleaşi drepturi cu acesta.