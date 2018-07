Parchetul General va cere sesizarea CCR privind Codul penal. Lazăr: Va fi greu să lucrăm cu instrumente juridice mai vechi

"Va fi greu să lucrăm cu instrumente juridice mai vechi. Noi, când am intrat în UE, am adoptat instrumente juridice care să fie de actualitate, care să permită combaterea criminalităţii la un nivel performant. Eu sunt optimist. Vom identifica ceea ce credem noi că are aparenţă de neconstituţionalitate şi vom sesiza instituţiile care au competenţa de a sesiza CCR", a declarat Augustin Lazăr la ieşirea de la şedinţa CSM.





Proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. Legea a fost adoptată cu 167 de voturi ”pentru”, 97 de voturi "împotrivă" şi 19 abţineri, în condiţiile în care erau necesare minimum 165 de voturi favorabile.





Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că adoptarea modificărilor la Codul Penal este un eveniment ”revoltător” şi a anunţat că va contesta la CCR Codul Penal şi Codul de procedură penală.





Şi PNL a anunţat că va contesta la CCR proiectul de modificare a Codului Penal.





Procurorul General al României a declarat miercuri, cu privire la redefinirea infracţiunii de abuz în serviciu că noul text din Codul penal devine unul pur formal în contextul în care în ultimii patru ani niciunul din aceste dosare nu se înscrie în acest nou cadru.







"Este o zi importantă, în care trebuie să ne gândim bine ce facem pentru a nu regreta. În ultimele două zile, Ministerul Public a realizat un studiu de impact pentru a vedea ce s-ar întâmpla dacă acest text de lege ar intra în vigoare. Rezultatele sunt surprinzătoare. Mai întâi, în ultimii patru ani au fost trimişi în judecată 2.099 de inculpaţi, funcţionari publici, aleşi locali, judeţeni, la nivel central, pentru comiterea unor fapte de abuz în serviciu. Foarte interesant, am căutat printre aceşti inculpaţi să vedem dacă vreunul dintre ei a comis faptele pentru sine sau pentru rude şi nu am găsit niciun caz ceea ce înseamnă că profesionalizarea acestui gen de activitate infracţională a ajuns la un nivel, la un mod de operare mai sofisticat. Presupune mereu folosirea unor terţi, a unor persoane care sunt paravan, 'oameni de paie' care primesc bunurile, primesc foloasele respective şi dispar după acel paravan", susţinut procurorul general la intrarea în sediul CSM,