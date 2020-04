Orban: Am pregătit o nouă ordonanţă militară. Este aproape în forma finală

Orban a spus că la întâlnire a participat şi ministrul Sănătăţii, fiind stabilite şi măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primeacă pacienţi cu COVID-19.





„Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, după o întâlnire de lucru la Ministerul de Interne, la care a participat şi ministrul Marcel Vela.