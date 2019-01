Oana Schmidt-Hăineală, şefa corpului de control din Ministerul Justiţiei, pleacă la DIICOT

Oana Schimidt Haineala a fost secretar de stat in perioda ministeriatului lui Florin Iordache. A fost audiată ca martor in dosarul in care procurorii DNA au anchetat modul in care s-a dat OUG 13. Ancheta s-a oprit dupa decizia Curtii Constitutionale. Potrivit presei, Haineala ar fi contribuit la scrierea OUG 13 care stabilea un prag de la care abuzul in serviciu devine infractiune.





Reamintim ca OUG 13 adoptata in februarie 2017 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, declara atunci că a numit-o pe Oana Hăineală şef al Corpului de Control al ministerului pentru că are o experienţă bogată la Greco, ministrul precizând că se face restructurarea structurii, fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante





Aceasta a fost revocată de la M.J. în 2017, în contextul scandalului OUG 13, la cererea procurorului general Augustin Lazăr. În luna iulie, Curtea de Apel Bucureşti a decis, în primă instanţă, obligarea Consiliului Superior al Magistraturii la plata a 30.000 de lei daune procurorului Oanei Schmidt-Hăineală pentru că i-a fost revocată abuziv detaşarea la Ministerul Justiţiei.