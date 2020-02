O studentă româncă întoarsă din China a fost preluată de medici de la Otopeni. „Nu ne-a anunţat nimeni, când am ajuns în ţara mi s-a părut panică“

Tânăra a aterizat la ora 22:45, pe aeroportul Henri Coandă. Ea este studentă în Chongqing şi în ultimele 2 săptămâni a fost în vacanţă în provincia Guangdong din China, considerată una dintre cele mai afectate de coronavirus.

Pasagerii au fost surprinşi de mobilizarea autorităţilor când au aterizat. „Am completat formulare, erau medici, nu am văzut prea multe. În avion nu s-a simţit nimic cum că ar fi o problemă. Doar când am ajuns în ţara mi s-a părut panică. Toată lumea se dezinfecta, am completat formulare, ne-au izolat un pic, nu ştiu”, a declarat un pasager, conform protv.ro