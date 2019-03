O bucureşteancă îi acuză pe medicii de la CF 2 că i-au lăsat copilul să moară în pântec la 37 de săptămâni. Femeia era la a 4-a încercare de a avea un copil

Două sarcini anterioare le-a pierdut la 12 săptămâni, iar o a treia a fost extrauterină. Acum ajunsese în cea de-a 37 săptămână de sarcină, iar analizele arătaseră o problemă, fătul avea cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului, aşa că ţinea legătura zilnic cu medicul ei, doctorul Azdasher Naszan, medic pe care-l ştia de 9 ani şi în care avea deplină încredere.

Cu o săptămână înainte de data la care stabiliseră să nască prin cezariană au apărut problemele.

„În 8 ianuarie, într-o zi de marţi, în jurul orei 17.30, am simţit că mi s-a rupt apa şi în acel moment, mi-am sunat imediat doctorul. I-am spus că mi s-au rupt membranele, că mi s-a rupt apa, însă, nu ştiu de ce, acesta nu m-a crezut, a zis că nu are cum şi mi-a zis să mai aşteptăm 2 ore. În jurul orei 19.30 l-am sunat din nou şi i-am spus că pierd în continuare lichid şi că mă doare burta, şi din nou acesta nu mă crede, şi îmi spune să ne vedem a doua zi dimineaţa la ora 7 la spital. Probabil nu voia să vină la spital la ora aceea. Doar după încă un telefon, când i-am spus insistent că nasc mi-a zis să merg la spital. Acolo am ajuns în jurul orei 22.00, unde de gardă era medicul Bordânc Carmencita. I-am spus acesteia pentru ce am venit, că mi s-a rupt apa, că nasc, însă şi aceasta a spus că nu este aşa. M-a pus la ecograf şi mi-a zis că nu s-a rupt apa, că «fetiţa are picioare de balerină». Erau unele probleme pentru că fătul nu mişca, şi m-au pus să zgâlţii burta şi în final, după ce copilul a mişcat, mi-au spus că totul e ok. Carmecita l-a sunat personal, în faţa mea, pe doctorul Naszan să-i spună că totul e ok. În final, am plecat din spital în jurul orei 01.00, şi deci nu mai era nevoie să ajung a doua zi dimineaţă la spital”, a povestit Claudia Rascol.

„Sunteţi tânără, mai faceţi altul”

Femeia a povestit că abia după două zile, în care i-a spus constant doctorului său că pierde apă în continuare, a ajuns în sfârşit la spital. Acolo, medicul ginecolog Naszan nu a avut ce face decât să constate moartea fătului. Potrivit acesteia, în acel moment, doctorul şi-a realizat greşeala comisă, şi i-a recunoscut faptul că „a avut dreptate” în insistenţele sale.

„A doua zi am stat acasă, am vorbit toată ziua la telefon cu doctorul meu şi i-am spus că pierd apă în continuare, că lichidul a devenit de culoare galbenă şi că nu mai simt copilul. Am ajuns la spital abia joi după-amiază, după ora 17, când doctorul Naszan m-a pus la ecograf şi a văzut că fătul murise. «Ai avut dreptate», mi-a spus atunci acesta, de faţă cu medicul de gardă. Poate că, în retrospectivă, îmi dau seama că am greşit având totală încredere în doctorul meu. Îl ştiam însă de 8,9 ani de zile şi le ajutase pe mai multe cunoştinţe să nască. Am ţinut foarte mult să duc această sarcină la capăt, m-am chinuit 7 ani de zile, am mai avut 2 sarcini pierdute până în 12 săptămâni şi o altă sarcină extrauterină. În plus, medicii ştiau de aproape 2 luni de zile că există complicaţii, fătul având cordonul ombilicat înfăşurat în jurul gâtului. Am făcut totul posibil pentru a duce această sarcină la termen, şi ajunsesem la 37 de săptămâni şi 4 zile,”a povestit în continuare femeia.

Claudia Rascol ne-a declarat că în seara respectivă medicul de gardă nu i-a făcut un test de lichid amniotic, ale cărui rezultate se află în câteva minute şi pe baza căruia medicii pot ştii dacă naşterea a început. „Nu mi-a făcut niciun test. M-a pus doar la ecograf şi la monitor să vadă dacă mişcă copilul”. Întrebată dacă le-a reproşat medicilor pierderea sarcinii, ea ne-a declarat că medicul de gardă, Bordînc i-a răspuns „lăsaţi doamnă, că sunteţi tânără, mai faceţi altul”.

Cere daune de 500.000 de euro

La două luni după trauma prin care a trecut femeia îşi caută dreptatea în instanţă. Aceasta a depus o plângere penală pe numele celor doi doctori şi cere daune morale, de la aceştia şi de la spitalul CF2, de jumătate de milion de euro.

„Am făcut o plânegere penală la Parchetul Tribunalului Bucureşti pe numele ambilor medici, atât doctorului care i-a suprevegheat sarcina cât şi medicul de gardă, care a trimis-o acasă cu două zile înainte de pierderea sarcinii, susţinând că totul este ok. Pe partea civilă, unde am chemat în instanţă şi spitalul CF2, cerem daune de 500.000 de euro. Suma poate părea mare, dar trebuie avut în vedere situaţia de fapt. Clienta mea s-a chinuit 9 ani de zile, şi faptul că a aflat de pierderea sarcinii în momentul în care s-a dus la spital să nască o îndreptăţeşte la daune morale pentru suferinţa suferită”, a expliact avocatul Adrian Cuculis, cel care o reprezintă pe Claudia Rascol.

Anchetă internă la Spitalul CF 2

Spitalul CF 2 a demarat o anchetă internă pentru a verifica ce s-a întâmplat în ianuarie şi de ce bebeluşul s-a născut mort. „La raportul de gardă s-a discutat cazul, dar nu era considerat un caz de malpraxis. Vreau să vedem unde a fost problema, ce teste s-au făcut, care au fost etapele urmăririi în sarcină. Momentan, noi nu am primit vreo sesizare prin care să fim înştiinţaţi că am fost daţi în judecată şi că ni se cer daune. Facem această anchetă internă pentru a depista vinovatul şi pentru a vedea în ce măsură au fost respectate procedurile interne din spital”, a declarat, pentru „Adevărul”, Şerban Bucur, managerul Spitalului Clinic Căile Ferate (CF) 2.

Managerul unităţii sanitare aflată în subordinea Ministerului Transporturilor spune că este alături de mamă. „Este îngrozitor să poţi ţine copilul până la 37 de săptămâni, să vii în spital şi copilul să fie decedat. Nu doresc nimănui aşa ceva. Plus că a fost un copil dorit. Tocmai din acest motiv vrem să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a trecut în foaie. E un caz foarte delicat, e greu să dovedeşti că membranele erau sau nu rupte. Din rezultatele preliminarii ale anchetei, medicul de gardă spune că membranele nu erau rupte, că pacienta a fost pusă la monitor. Când a revenit la spital, medicul ei a pus-o pe masă şi la ecograf a constatat că e copilul mort”, a completat Şerban Bucur.

Ce înseamnă pierderea lichidului amniotic

Şi profesorul Vlad Tica, şeful Clinicii de Ginecologie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constaţa, spune, că în astfel de cazuri contează dacă medicul consideră sau nu că membranele au fost rupte în mod real. În prezent, există mai multe teste care pot fi făcute, a completat medicul ginecolog.

„Pierderea lichidului amniotic poate fi în primul rând un semn de debut al travaliului. În al doilea rând, pierderea lichidului amniotic poate însemna şi urgentarea extracţiei fetale şi anumite tratamente care pot fi pentru a proteja, eventual, o infecţie. Depinde foarte mult de vârsta sarcinii. Este esenţial dacă medicul a considerat sau nu că membranele au fost rupte. Pacienta poate să aibă impresia că s-au rupt membranele. E foarte important de ştiut dacă a avut sau nu a avut în mod real ruptură de membrane. Pentru că, altfel, există un procent de sarcini care se opresc din evoluţie chiar şi la termen, fără niciun fel de explicaţie. Sunt atât de multe posibilităţi încât doar analizând cu dosarul în faţă poţi să îţi dai seama ce s-a întâmplat acolo cu adevărat”, a declarat profesorul Vlad Tica.

Ce sancţiuni ar putea primi medicii

În ceea ce priveşte sancţionarea medicului de gardă şi al medicului curant al femeii care dă în judecată spitalul, managerul Spitalul CF 2, Şerban Bucur, susţine că până la o hotărâre judecătorească nu le poate suspenda acestora contractele de muncă.

„Abia în momentul unei hotărâri judecătoreşti putem să desfacem contractul de muncă dacă se consideră că persoana respectivă este vinovată. Pe perioada anchetei putem să desfacem temporar contractul de muncă până la soluţionare, dar asta se întâmplă doar în cazul luărilor de mită”, a conchis directorul unităţii sanitare.

