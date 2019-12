Nicoleta Ţînţ este noul preşedinte al CSM. Ea a fost votată cu o majoritate clară

UPDATE Judecătoarea Nicoleta Ţînţ promite o mai mare deschidere spre dialog şi colaborare în interiorul CSM, după ce a fost aleasă preşedinte al Consiliului pentru anul 2020.





„Obiectivele pe care mi le-am propus în proiectul de candiatură sunt centrate deopotrivă pe realizarea unor măsuri concrete, menite să asigure indeplinirea efectivă şi sub toate dimensiunile sale a rolului constituţional al CSM de garant al independenţei justiţiei, dar în egală măsură de a consolida încrederea magistraţilor în capacitatea CSM de a gestiona toate problemele justiţie. Cred cu toată tăria că pentru atingerea fiecărui obiectiv este nevoie mai mult ca oricând de echilibru, de unitate, de dialog şi de viziune, pentru a putea face faţă tuturor provocărilor pe care probabil anul 2020 ni le va aduce", a declarat judecătoarea Ţînţ.









„Astăzi, 18 decembrie 2019, în cadrul şedinţei de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului doamna judecător Nicoleta-Margareta ŢÎNŢ, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii”, se arată într-un comunicat al instituţiei.





Votul vine după ce pe 10 decembrie plenul CSM a amânat alegerea unui nou preşedinte, după ce la votul pentru desemnarea Nicoletei Margareta Tint a ieşit de două ori egalitate - 9 voturi "pentru", 9 "împotriva" şi un vot nul.







Unii membri CSM şi-au menţinut votul împotriva judecătoarei Ţînţ, susţinând că se face vinovată de a fi susţinut măsurile fostei preşedinte Lia Savonea dar şi faptul că nu a susţinut recomandările MCV sau GRECO.





„Se vorbeşte de opinii diferite în acest Consiliu şi că trebuie să dăm un mesaj de unitate. Eu de doi ani de zile am încercat să dau acest mesaj de unitate. Lia Savonea nu a luat decizii singură. Ea a avut sprijinul unei părţi a CSM, din care cu regret îţi spun că ai făcut parte. Noi nu am văzut în ţine un sprijin că ele să se oprească. În loc să vină un mesaj, hai să rezolvăm problema, a venit un mesaj de revocare a vicepreşedintelui, pe care l-ai semnat şi tu. Nu am văzut din partea ta, Nicoleta, o susţinere a recomandărilor MCV şi GRECO. Eu acum am nevoie de fapte, mie nu-mi ajunge un cuvânt. Nu am o chestiune personală cu colegă Ţint. Am o problema cu colegă care a avut anumite proiecte, care a avut anumite poziţii”, a spus Andrea Chis, judecătoare CSM, care şi-a menţinut votul împotriva Nicoletei





„Respect argumentele doameni judecător Chiş, trebuie să va spun eu o voi vota pe doamna Ţint. În acest moment Consiliu are nevoie de stabilitate. Îmi asum lucrul acesta cu încredere, lucurile vor fi mai bune, şi nu vor mai fi cum au fost”, a spus judecătorul Bogdan Mateescu, unul dintre judecătorii care votaseră împotriva Nicoletei Ţînţ.





Ţînţ este considerată apropiată a Liei Savonea, alături de judecătoarele Gabriela Baltag, Simona Marcu, Evelina Oprina şi Mariana Ghena. Nicoleta Ţînţ, de la Curtea de Apel Braşov, este membru al CSM din ianuarie 2017.