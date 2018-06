Nicole Tender, soţia afaceristului Ovidiu Tender: Alina Bica a plecat din Costa Rica, în Panama

Nicole Tender a fost audiată în calitate de martor în dosarul în care Alina Bica este acuzată de săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, mai exact a omului de afaceri Ovidiu Tender.







Nicole Tender a povestit judecătorilor de la Curtea Supremă şi faptul că fosta şefă DIICOT îşi dorea să ocupe funcţia de procuror general, în acest sens ea cultivând şi relaţia apropiată pe care a avut-o cu fostul ministru al dezvoltării, Elena Udrea.





„Inculpata Alina Bica s-a apropiat mai mult de familia noastră datorită relaţiilor soţului meu, inclusiv cu ambasadori. Ea îşi dorea să ajungă procuror general şi a motivat că prietenia ei cu Udrea Elena o s-o ajute să ajungă procuror general”, a declarat soţia omului de afaceri Ovidiu Tender în faţa completului de cinci judecători de la Curtea Supremă.





Fosta şefă a DIICOT a ajuns în Costa Rica unde la începutul lunii ianuarie a acestui an, avocatul acesteia declarând magistraţilor de la Curtea Supremă abea la termenul din 16 ianuarie că Alina Bica se află statul din America Centrală. Bica nu a venit nici la începutul lunii decembrie 2017 la unul din termenel din proces, iar avocaţii acesteia au depus atunci în instanţă acte medicale care confirmau că ea ar fi suferit un accident rutier în Spania.





În acest dosar Alina Bica a fost condamnată, în primă instanţă, la 4 ani de închisoare cu executare.

„Am înţeles că e in Panama, nu în Costa Rica. Aşa am auzit, că e în Panama. Probabil am şi eu surse. Aşa cred eu, că a plecat din Costa Rica. Elena Udrea încă e Costa Rica. Cum vă puteţi explica faptul că un procuror DIICOT, care s-a plâns că nu are din ce trăi, trăieşte în Costa Rica? În prima parte a acestui proces s-a tot plâns că nu are din ce trăi. Cum consideraţi că un om care nu are din ce trăi este în Costa Rica de 7 - 8 luni de zile. Nu putea trăi decât daca avea nişte bani într-o ţară alături. Singura ţară alături este Panama. Fiţi absolut siguri că cineva a ştiut că ea pleacă”, a spus Nicole Tender, la ieşirea din sediul instanţei supreme, citată de Mediafax.