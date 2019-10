Nicolae Bănicioiu, absent de la audierile din dosarul Colectiv

Avocatul Doru Viorel Ursu, care reprezintă 16 familii ale victimelor din dosarul tragediei din clubul Colectiv, a spus miercuri că a fost anunţat oficial că fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, nu poate veni la audierile de azi din motive personale.





„Am fost ieri (marţi – n.r.) când, în sfârşit, s-a prezentat domnul Raed Arafat. Astăzi (miercuri – n.r.) am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu (Nicolae Bănicioiu – fost ministru al Sănătăţii – n.r.), care, din motive personale, nu poate veni. Ok. Am solicitat, atunci, să fie adus cu mandat de aducere, că aşa zice legea. (...) Nu îi comentez gesturile domnului, că se manifestă o senzaţie de teamă de câteva săptămâni pentru că cineva trebuie să răspundă şi nu doi pompieri şi trei graficieni”, a spus Doru Viorel Ursu, avocatul familiilor şi victimelor tragediei din Clubul Colectiv.







Avocatul a cerut ca data viitoare sa fie adus cu mandat, scrie g4media.





Fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu era aşteptat miercuri la audieri la Parchetul General, în dosarul privind intervenţia din seara incendiului din clubul Colectiv. Audierile au loc la patru ani de la tragedia în care 64 de tineri şi-au pierdut viaţa şi este pentru prima dată când Bănicoiu este chemat de procurori să dea explicaţii.







Procurorii Parchetului General au reluat audierile din dosarul Colectiv, marţi fiind prezent la parchet şi Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta a refuzat să facă declaraţii la intrarea în sediul Parchetului, iar după 4 ore de audieri, a ieşit printr-o altă parte a clădirii, pentru a-i evita pe jurnalişti şi rudele victimelor din Colectiv care s-au aflat în faţa Parchetului pe toată durata audierilor. El a fost citat la Parchet în calitate de martor.