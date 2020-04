Momentul 15 mai: relaxarea pe regiuni. Cine si in ce conditii va profita de reguli mai permisive

Nelu Tătaru spune că speră ca, în două-trei săptămâni, să vedem o scădere a numărului de cazuri şi a numărului de decese. „Un focar necontrolat se duce spre o transmitere comunitară extinsă, spre o reaşezare a ceea ce a însemnat evaluarea pe care ne-am făcut-o până în acest moment. Dacă am fost într-un anumit registru până acum, am fost pentru că şi noi, şi populaţia civilă am ştiut să respectăm nişte reguli. Sperăm ca în următoarele două-trei săptămâni vom observa o scădere a numărului de cazuri noi, o scădere a numărului de decese, a numărului de cazuri în Terapie Intensivă, pentru că acestea sunt cele care pun probleme şi putem spera ca după 15 mai să putem gândi şi o relaxare. Dar până atunci nu vorbesc de relaxare, vorbesc de aceleaşi precauţii, de aceleaşi recomandări, izolare şi distanţare socială ”, a completat Tătaru.