Moartea stupidă a unui român în Italia. Martor: „Am acea imagine în cap. Părinţii lui erau acolo”

Adelin Petru, un tânăr de 19 ani, a mers duminică împreună cu părinţii să-şi viziteze sora mai mică pe insula Polvese - Lacul Trasimeno. Familia lui Adelin locuieşte în Italia, în Bevagna (provincia Perugia).



Ceea ce se anunţa a fi o zi de relaxare s-a transformat într-un coşmar. La un moment dat, în jurul orei 17.00, tânărul de 19 ani s-a ridicat şi s-a dus la baia publică de pe plajă. Nu se ştie cum, dar chiuveta de ceramică a căzut şi s-a spart în mai multe bucăţi, secţionându-i lui Adelin artera femurală şi provocându-i o hemoragie uriaşă, scrie umbriaon.it, citat de Observatornews.



Tânărul a fost găsit câteva zeci de minute mai târziu de o altă persoană care a mers la baie.

„Am intrat în acea baie pentru că am auzit strigătele disperate ale unei femei. Era la pământ într-un lac de sânge, încă viu, dar începea să leşine, iar lângă el se afla chiuveta spartă. Au sosit două fete, una dintre ele a spus că este asistentă medicală, ştia ce să facă. Am presat puternic rana cu prosoapele. Am acea imagine în cap şi mă gândesc la părinţii care erau acolo şi sperau că fiul lor va fi salvat", spune un martor.

„La început nu am înţeles de unde provenea tot acel sânge deoarece rana se afla în spatele coapsei. Şi am rămas cu el tot timpul apăsând pe rană, aşteptând ajutor. O aşteptare care mi s-a părut infinită”, adaugă martorul.



Tânărul a primit prima transfuzie de sânge chiar la locul accidentului de la medicii sosiţi să-l salveze. A fost transportat la spitalul Santa Maria della Misericordia, din Perugia, unde a murit în seara aceleiaşi zile.

Carabinierii din Città della Pieve au închis baia publică şi au ordonat verificări ale tuturor instalaţiilor sanitare.

