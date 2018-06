Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, a depus o plângere la DNA pe tema finanţărilor din USR

„Am depus o sesizare privind neregulile care au fost în ultimul timp scoase în evidenţă în spaţiul public la adresa partidului Uniunea Salvaţi România, şi a felului în care şi-au găsit de cuviinţă să adune fondurile în campaniile electorale din ultimul timp - locale şi parlamentare”, a declarat Mirel Palada, la ieşirea de la DNA.





Acesta a susţinut că plângerea depusă se referă la felul în care campania electorală nu au fost respectate prevederile legale privind finanţarea campaniei electorale.





Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta a susţinut că „temerea” sa priveşte posibilitatea ca partidul Uniunea Salvaţi România să fi primit finanţări din partea unor state sau instituţii ce au alte interese decât cele ale României.





„Temerea mea - acesta este motivul pentru care am făcut această sesizare este ca dânşii au primit fonduri din partea unor instituţii non-româneşti. Nu ştiu dacă au primit fonduri de la organizaţii non teroriste, dacă au primit fonduri de la state care nu sunt prietene cu România şi cu interesele sale strategice. În consecinţă, e bine ca instituţiile statului în care am încredere să verifice acest lucru. Sunt probe pe care le-am depus. Am depus probe privind felul în care se poate face finanţarea acestui partid de manieră ilegală. Lucruri care au fost probate în emisiuni. Am depus înregistrare de la emisiuni. (...) Informaţiile se referă la USR. Exclusiv la USR”, a mai spus acesta la ieşirea de la DNA.





Dosar penal în rem cu privire la finanţarea USR







În luna februarie a anului 2017, Parchetul General a confirmat existenţa unui dosar ce viza partidul USB în alegerile locale. „Pe rolul secţiei de urmărire penală şi criminalistică este înregistrat de la începutul anului un dosar, fiind începută urmărirea penală cu privire la faptă, pentru delapidare, spălare de bani şi conflict de interese", se arată într-un comunicat al Parchetului General de la acea dată.





”Tot ce ştiu este din presă. Din câte înţeleg, este «in rem». La noi toată interacţiunea oficială a fost cu AEP (Autoritatea Electorală Permanentă - n.r.) şi pe alegerile locale ne-au rambursat 500.000 din 650.000. Pentru restul am făcut contestaţie, care este la Judecătoria Sectorului 1, o contestaţie administrativă. Noi am făcut duminica trecută o conferinţă de presă în care am răspuns la tot ce s-a rostogolit în spaţiul pubic ca zvon”, declara Nicuşor Dan în răspuns la comunicatul Parchetului.







În ceea ce priveşte acuzaţiile de delapidare şi spălare de bani, liderul USR a susţinut că acestea nu au "nicio legătură cu partidul său: "Pe chestiunea conflictului de interese, din speculaţiile care au apărut în presă, era o chestiune legată de faptul că partidul şi USB au folosit în comun acelaşi spaţiu, împărţind chiria. Deci nu este absolut nimic ieşit din comun. Delapidare şi spălare de bani, m-am uitat acum să văd definiţia lor. Delapidare este fapta funcţionarului public care fură din bani. Noi nu suntem functionari publici. Spaălarea de bani se referă la nişte bani care ar fi provenit dintr-o infractiune. Nu ştiu, nu văd nicio legătura cu noi", explica presedintele de la acea dată al USR, Nicuşor Dan. „O să ne ducem să vedem despre ce este vorba ca să clarificăm. Nu există o acuzaţie împotriva noastră, tot ce este până acum este în rem. Adică cineva a făcut o sesizare şi Parchetul fără să se îndrepte către o persoană cercetează dacă are temei sau nu", completa Nicuţor Dan la acea dată.



Purtatorul de cuvant al USR de la acea dată, Dan Barna, susţinea că Uniunea Salvaţi România nu a primit până la acest moment nicio notifcare de la Parchetul curţii supreme privind începerea urmăririi penale in rem, pentru faptele de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese în legătură cu finanţarea partidului: „La momentul de faţă, pot să vă spun că USR nu a primit nicio notificare sau solicitare de clarificari de la Parchet pe aceasta temă, deci nu există informaţii suplimentare la nivelul partidului nostru legat de această urmărire penală în rem. Înţeleg că suntem în etapa în care Parchetul analizeaza dacă există sau nu faptele respective. Dar neştiind despre ce fapte se face referire pentru ca nu am fost notificati in niciun fel, nu avem niciun fel de comunicare de la Parchet pe aceasta tema, nu am ce sa comentez suplimentar", susţinea acesta în luna februarie a anului trecut.





Incidentul dintre Mirel Palada şi Dan Goţiu





În luna septembrie a anului trecut senatorul USR Mihai Goţiu a fost agresat fizic de Mirel Palada în timpul unei pauze publicitare, în contextul în care ambii participau la o emisiune de dezbateri politice la postul B1 TV. Goţiu a declarat ulterior că va depune plângere la Poliţie, după ce a fost lovit cu pumnii şi cu picioarele.





„În prima parte a emisiunii, Palada a intervenit de mai multe ori peste mine. I-am spus că de asta am intrat în politică, din cauza unor nesimţiţi ca el. Nadia mi-a atras atenţia la limbaj şi am spus că îmi asum acest limbaj. În pauză, Palada a început să-mi spună că nu care cumva să-i spun spun că e nesimţit. (...) M-a lovit cu pumnul, colegii din studio abia au reuşit să-l ia de pe mine şi l-au scos din platou“, declara Mihai Goţiu, la scurt timp după ce a fost bătut de Mirel Palada.