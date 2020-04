Ministrul Sănătăţii, după vizita la Arad: „O tânără italiancă trata pacienţi români. E un exemplu pentru corpul nostru medical“

Nelu Tătaru a verificat corturile de triaj epidemiologic din curtea spitalului şi a vorbit cu medicii de la Arad, iar în urma acestei vizite, ministrul Sănătăţii „şi-a făcut o părere“, după cum a mărturisit: „Am fost şi am vorbit cu cadrele medicale şi cu managementul şi mi-am făcut o părere.“

Ministrul a adăugat că 10 dintre medicii care au demisionat „aveau dreptul să facă acest lucru“ pentru că sunt la pensie, deşi avuseseră prelungiri, au cerut pensionarea.

„Ceilalţi, o parte sunt în concedii medicale. Eu am vorbit cu cine am putut să vorbesc. Am anunţat că o să vin tocmai de aceea, am discutat cu medicii separat de conducere, cu medicii de la primiri urgenţe, de la corturile din afara spitalului“, a explicat Tătaru, potrivit Digi24.