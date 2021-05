Ministrul Sănătăţii anunţă alocarea a 80 de milioane de euro prin PNRR pentru secţiile ATI nou-născuţi

„Din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă am alocat pentru dotarea secţiilor de Terapie intensivă nou-născuţi 80 milioane de euro. Am făcut o specificare mai generală cu privire la destinaţia acestor investiţii, aşa încât, pe măsură ce primim informaţiile din teritoriu, să reuşim din nou să punem accent acolo unde este nevoia mai mare. Deja sunt deschise procedurile de achiziţii şi, de asemenea, pentru că digitalizarea este una dintre priorităţi, am şi mers în vizită la Secţia de Terapie intensivă nou-născuţi din Bucureşti pentru a lua exemple de bune practici de acolo. (...) Am alocat tot în PNRR o sumă consistentă pentru componenta de e-health şi telemedicină. Dacă vrem să ţinem pasul cu tehnologia, trebuie să investim tocmai în aceste soluţii digitale şi soluţii de telemedicină.", a explicat Mihăilă, conform Agerpres.

Ministerul Sănătăţii şi Fundaţia Vodafone au semnat un parteneriat, urmând să se facă o analiză a nevoilor din maternităţile din România, iar apoi planificate investiţiile.