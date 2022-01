Ministrul de Interne, prima reacţie în cazul Raisa: Vorbim de o faptă ireparabilă. Reanalizăm procesul de recrutare din sursă externă

„Din păcate, pe 13 ianuarie, un poliţist din cadrul Secţiei 5 Poliţia Capitalei a accidentat două minore (…), Raisa pierzându-şi viaţa, iar Maria suferind mai multe traumatisme, astăzi în afara oricărui pericol. Regret enorm această tragedie, care a şocat o ţară întreagă, şi, dincolo de funcţia ministerială, sunt tatăl unei fetiţe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Ştim că orice am spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă, însă pentru familia îndoliată şi pentru opinia publică am obligaţia să dispun măsuri în limita competenţelor legale şi să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată, transmit condoleanţe familiei Raisei şi însănătoşire grabnică Mariei”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, luni.

„Aşadar, imediat după producerea acestei tragedii, am solicitat transparenţă şi celeritate în documentarea acestui caz. În acest sens, am alocat resurse suficiente şi am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pus în mişcare acţiunea penală, poliţistul a fost pus la dispoziţie de către Poliţia Capitalei. În paralel, Poliţia Capitalei a declanşat verificări cu privire la situaţia agentului, luând totodată şi alte măsuri organizatorice. Fac precizarea că poliţistul se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv misiuni poliţieneşti, la solicitarea structurii de evidenţă a populaţiei. Precizez, de asemenea, că nu executa o misiune cu caracter de urgenţă – şi pentru că am văzut foarte multe discuţii în spaţiul public în care se inducea ideea că dacă ar fi fost într-o misiune de urgenţă avea alte responsabilităţi sau ar fi fost scutit de anumite obligaţii, legea este foarte clară, tot ce înseamnă conducere în regim prioritar, şi dacă te deplasezi în misiune poliţienească sau în misiune de urgenţă, cel care conduce o maşină a poliţiei are obligaţia să circule cu prudenţă şi este scutit doar de partea contravenţională, nu şi de răspunderea penală”, a adăugat ministrul.

Bode a anunţat că va fi revizuită procedura de selecţie a personalului din sursă externă, dat fiind că poliţistul care a produs accidentul fusese recrutat astfel. „Am decis să reanalizăm la nivelul MAI procesul de recrutare din sursă externă, pe cât de necesar, pe atât de riscant în unele situaţii", a afirmat Bode, luni.





Bode a adăugat că se va „pune accent în continuare pe componenta de recrutare de specialişti în MAI în acţiunile de recrutare din sursă externă".

Imaginea în care un poliţist verifică dacă fetiţa este moartă este „la fel de şocantă ca accidentul în sine şi de neconceput", a spus Bode, precizând însă că procurorul de caz verifică aceste informaţii în cadrul anchetei.



În acelaşi timp, tragedia de la Bolintin Vale a scos la iveală putregaiul, a mai spus ministrul, precizând că i-a cerut şefului Inspectoratului General al Poliţiei o evaluare a tuturor inspectoratelor judeţene.



„Voi continua să dispun măsuri care să conducă la o curăţenie în propria ogradă. Pădure fără uscături nu există", a mai spus el.

Ce ascunde Poliţia Capitalei în cazul Raisa

Şeful Poliţiei Capitalei este acuzat că, prin refuzul de a spune unde mergea poliţistul care a spulberat joi două fetiţe pe o trecere de pietoni, încearcă să muşamalizeze cumplitul accident. Procurorii care investighează cazul l-au pus pe agentul vinovat de producerea tragediei sub control judiciar şi au comunicat că, în momentul accidentului, acesta nu se afla în „misiune”. De altfel, acest termen nici nu există în Poliţie.

Poliţiştii cu state vechi şi sindicatele din sistem s-au întors împotriva chestorului Bogdan Berechet, şeful Poliţiei Capitalei, şi îl acuză de incompetenţă şi dezinformare în cazul cumplitului accident de joi din Bucureşti în urma căruia Raisa, o fetiţă de 11 ani, a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de o maşină a Poliţiei.