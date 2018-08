Ministrul de Interne, Carmen Dan, noi explicaţii privind violenţele din timpul protestului diasporei

Duminică, 19 august, Carmen Dan a oferit câteva precizări privind violenţele din Piaţa Victoriei, într-o conferinţă de presă, organizată la mai mult de o săptămână de la incidente.

Ministrul Carmen Dan sugerează faptul că acţiunile violente din Piaţa Victoriei, din 10 august, au fost premeditate şi posibil organizate de către persoane pe care nu le numeşte. „Este o schimbare inedită în plan acţional (n.r. – faţă de protestele din trecut). Cred că putem lua în calcul (varianta premeditării), avem o oarecare experienţă, cel puţin pe mandatul meu. Este un an şi jumătate de când ne confruntăm cu genul acesta de manifestaţii publice“, a declarat ministrul de Interne la Antena 3.

„Eu nu am avut informaţii că cei care au organizat genul acesta de acţiuni au pregătire paramilitară sau că acţiunea din piaţă s-au desfăşurat conform unui plan. Nu am putut însă să nu constat din detaliile pe care le surprinde raportul că a existat un mod organizat de acţiune. Modul în care s-au desfăşurat lucrurile, faptul că s-a atras atenţia către zona Antipa, cu intenţia de a bloca Kisselef-ul, cu intenţia de a intra în guvern din strada Paris, indică ideea că a fost cuantificat acest punct de pe strada Paris ca fiind cel mai vulnerabil. Toata această acţiune s-a desfaăşurat cu altele, în partea frontală a guvernului, prin acele provocări, prin acel contact direct cu jandarmii“, a continuat aceasta.

Carmen Dan: „Am solicitat Jandarmeriei să facă simulări cu privire la folosirea gazelor lacrimogene“

Întrebată despre cantitatea de gaze lacrimogene utilizate în Piaţa Victoriei, pe 10 august, având în vedere faptul că manifestanţii au acuzat excesul de gaze, ministrul de Interne nu a făcut precizări în acest sens: „Acest raport are caracter confidenţial. Dar cred că s-a lămurit mitul pericolului iminent al gazelor. Cred că a fost lămurit prin comunicatul Parchetului General (care vorbeşte despre că gazele sunt conforme cu standardele omologate). Nu reiese din raport că ar putea cineva să suporte consecinţe. Zilele următoare am solicitat Jandarmeriei să facă simulări cu privire la folosirea gazului. Atitudinea, în permanenţă, până la momentul în care s-a luat decizia restabilirii ordinii, Jandarmeria a acţionat defensiv. De cele mai multe ori, acest gaz a fost folosit pentru a se îndepărta un atac iminent".

De asemenea, ministrul Dan a declarat că investigaţia privind arma sustrasă unui jandarm în timpul protestelor este în derulare şi că „sunt şanse foarte mari să o recuperăm cât de curând“.

Despre gestionarea jandarmeriei din Piaţa Victoriei:

„Competenta de gestionare era in competenţa jandarmeriei din Bucureşti. Au fost şi alte proteste, februarie, decembrie, atunci tot jandarmeria din Bucureşti s-a ocupat de competenţă. Ca să concluzionez. Prezenţa acestor şefi ai jandarmeriei în piaţă a fost la fel de justficată la fel cum a fost justificată prezenţa ministrului la ministerul de interne. Mi s-a părut firesc să fiu în minister într-o zi în care în gestionarea forţelor de ordine şi în coordonarea jandarmeriei se desfăşoară un astfel de eveniment. Asta nu înseamnă că am coordonat, că am ţinut celule de criză la mine in birou. Am avut un ofiţer al ministerului in piaţă”, a explicat Carmen Dan.

În privinţa zgonurilor că în posesia jandarmilor ar fi existat 16 mitraliere, ministrul a declarat că nu are această informaţie însă a garantat că „nu s-a pus niciodată problema” folosirii unei arme de foc.

„Eu n-am cunoştinţe de această informaţie. Vorbim de echipament care există în dotare dar pot să afirm cu tărie că în niciun moment nu s-a pus problema folosirii unei arme letale...o altă manipulare”.