Ministerul Sănătăţii îi obligă pe şoferii surzi să-şi monteze retrovizoare mai mari

Concret, actul normativ modifică un ordin mai vechi privitor la normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, „Pct. 2.3: Solicitanţii care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadraţi doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari", se arată în Ordinul ministrului Sănătăţii.





Fără logică





Preşedintele Asociaţia persoanelor cu deficienţe de auz „Ascultă Viaţa”, Toni Bogdan, a declarat că această dotare suplimentară a maşinilor nu suplineşte o deficienţă profundă bilaterală de auz. „Nu are nicio logică această reglemetare. Hipoacuzicii nu au probleme atunci când conduc cu excepţia situaţiei în care de zona în care se află se apropie un echipaj de salvare, poliţie sau pompieri aflat în misiune. Dacă echipajul cu pricina vine din spate, şoferul hipoacuzic îl poate vedea oricum în oglinzile standard neavând nevoie de unele supradimensionate. Cel mai probabil prin această cerinţă greu de explicat, Ministerul Sănătăţii vrea să repare o gafă făcută cu ceva timp în urmă. Este vorba de un Ordin dat în 2018 care prevede că numai hipoacuzicii care poartă aparat auditiv mai au dreptul de a conduce autovehicule în România. În mod evident, este o discriminare, iar normativul contravine reglementărilor internaţionale. Situaţia hipoacuzilor care şofează s-ar putea ameliora dacă oficialii ar cere ca maşinile celor cu astfel de deficienţe majore de auz să fie dotate cu nişte dispozitive care nu sunt foarte costisitoare şi care semnalează luminos în momentul în care de apropie un astfel de vehicul de intervenţie. Repet este o reglementare ilogică emisă numai pentru a corecta un act normativ abuziv”, a precizat Toni Bogdan.





Profesioniştii sunt ignoraţi





Totuşi, acest nou normativ face parţial ordine printre şoferii cu probleme profunde de auz. Asta pentru că se referă numai la cei din grupa 1, care acum vor putea reveni la volan. Este vorba de cei din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE care conduc motociclete sau autoturisme. Despre cei din grupa 2, adică conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E, considerate popular ca fiind cele ale profesioniştilor. nu se spune nimic în acest ultim act normativ.

Reamintim că, în septembrie 2014, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat cu 2.000 de lei Ministerul Sănătăţii pentru discriminarea hipoacuzicilor, prin aceea că Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui automobil nu precizează în ce condiţii persoanele cu deficienţe de auz pot primi avizul medical pentru permis.





