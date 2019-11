Mii de oameni au ieşit pe străzile Vienei pentru a cere salvarea pădurilor din România VIDEO

România are ultimele 526 de mii de hectare de păduri primare şi seculare din Europa, precum şi cele mai vaste suprafeţe intacte de natură sălbatică, transmite Digi24

Protestatarii au manifestat în faţa Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: „SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS”, pentru că mai multe firme austriece toacă anual milioane de arbori din România şi este nevoie de responsabilizare.

Gabriel Păun, preşedintele asociaţiei Agent Green, a declarat că este foarte plăcut surprins de cum a ieşit marşul.

„Vă spun sincer că sunt foarte plăcut surprins de ce se întâmplă acum la Viena. Totul a început acum o săptămână când am fost invitat de mişcarea Fridays for Future din Viena să ţin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România şi ce impact au asupra ţării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanţii uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi“, a declarat Păun, potrivit Digi24.