Mihai Grecea, supravieţuitor la Colectiv, în urma incendiului de la Piatra Neamţ: Ministrul Tătaru a minţit! Îi cer demisia!

Am mai scris lucrurile astea. Le mai scriu, poate acum, pe fondul acestei tragedii ingrozitoare de la Piatra Neamt, citeste cineva si producem schimbare. Aşa că vă rog să distribuiţi.

Mecanismul de transfer rapid în străinătate a pacienţilor care au suferit arsuri severe şi nu pot fi trataţi sau nu pot fi trataţi în timp util în România este o necesitate strategică pentru sănătatea publică. Protejează dreptul constituţional al cetăţenilor români la viaţă şi la sănătate în contextul în care în momentul de faţă nu avem nici măcat un centru de arşi în ţară, paturile de arşi existente, mai puţin decât insuficiente ca număr, putând ajuta să scape doar pacienţii cu arsuri de complexitate medie şi nici pe aceia cu adevărat şi în nici un caz nu la nivelul maxim de îngrijire.

Până la construirea centrelor de arşi care va începe anul viitor, dacă va mai începe, singura şansa pentru Ministerul Sănătăţii de a nu se afla în situaţii de malpraxis cu consecinte dezastruoase in aceste cazuri severe este să le trimită rapid afară din ţară. Pentru că îngrijirea arşilor este astăzi clar normată prin OMS 476/2017, un act normativ care transpune în legislaţia românească standardele europene. Iar transfer rapid nu se poate decât printr-o procedură legiferată, un mecanism cunoscut si exersat de toţi factorii care este necesar să fie implicaţi.

Pentru aceasta trebuie aprobat de către MS ordinul ministrului sanatatii elaborat si discutat in grupuri de lucru la minister in ultimii doi ani. Forma finala a acestui OMS a stat in transparenta decizionala pe siteul MS in prima parte a anului 2020 dar nu a mai fost niciodata semnata de ministrul Nelu Tataru (desi el a mintit public ca a facut-o, fapt pentru care ii cer demisia).

Pe lângă acest act normativ este necesar ca Ministerul Sanatatii să facă sau să reînnoiasca protocoale interguvernamentale cu state din Europa unde sunt clinici bune de arşi sau chiar cu Israelul (exceptionali specialisti in arsuri, a existat un protocol pe aceasta tema dar nu cred ca mai tine minte cineva la MS) pentru transferul rapid de pacienti.

Gasirea unui loc in spitalele de afara pentru un ars in absenta unui astfel de protocol interstatal semnat este dificila si presupune plăţi în avans, bani deloc putini, imprejurare care întârzie foarte mult transferul paientilor critici. Un pacient mare ars trebuie sa ajunga intr-un centru de arsi specializat in cel mult 48 de ore de la traumă. Altfel starea sa se degradează si creste enorm riscul de a contracta o infectie nosocomială.

Apoi exista aspectul extrem de dureros al recuperării medicale post arsură a acestori pacienţi. Timp de 30 de ani România nu a fost în stare să facă un centru de recuperare pentru arşi. Astfel toţi cei care reuşesc să scape ajung infirmi pe viaţă, nefăcând recuperare, nu se pot reintegra social, familial, profesional. Rămân cu traume psihice. Deşi ştiinţa medicală permite astăzi într-o măsură cel puţin satisfăcătoare recuperarea lor.

Este necesar ca România să construiască rapid un astfel de centru de recuperare pentru traumatologie şi arsuri, pe modelul celor existente în ţările civilizate, în asa fel încât să garanteze drepturile pacienţilor şi pe cele constituţionale la sănătate.

Până atunci, însă, Ministerul Sănătăţii, în baza OMS 50/2004, trebuie sa trimită la recuperare medico-chirurgicală în clinici din străinătate toţi marii arşi. Până acum în baza acestui act normativ doar pompierul erou Mihai Sfetcu a fost la recuperare medicală şi la operaţii de reconstrucţie. Şi, sperăm că în curând, va merge adolescenta incendiată în judeţul Mehedinţi, salvata în mod miraculos de medicii de la unitatea functională de arşi de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Dar în România avem anual între 600 şi 800 de pacienţi mari arşi cărora, într-o covârşitoare majoritate, nu li se respectă drepturile.