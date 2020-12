Mihaela Anghel, primul român vaccinat împotriva COVID-19: „Nu a durut absolut deloc”

Mihaela Anghel, asistentă medicală de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, a fost prima persoană vaccinată împotriva COVID-19 din România. Ea a fost în linia întâi şi în urmă cu 10 luni când la acest spital au ajuns primii pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2.



„Cred că a fost cea mai mare emoţie pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această ţară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur şi simplu am spus da şi am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a spus Mihaela Anghel.

Peste 21 de zile, asistentul va primi cea de-a doua doză de vaccin.

„Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul. M-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, adaugă Mihaela Anghel care a transmis şi un mesaj către români. „Le transmit să deschidă bine ochii şi să vină să se vaccineze şi să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toţi şi să nu mai aştepte ei sau cei dragi să se îmbolnăvească pentru a înţelege că există această boală.

Mihaela Anghel are 26 de ani, de patru ani lucrând la Spitalul „Matei Balş”. Este asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

