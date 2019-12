Meniul de Sărbători al VIP-urilor din puşcării. Liviu Dragnea şi Radu Mazăre, colegi la Rahova, nu vor sta fără friptură cu piure sau sărmaluţe cu mămăligă

Potrivit legislaţiei în vigoare, cu ocazia zilelor festive, deţinuţii primesc, complementar normei de bază, un supliment care adaugă un aport de maxim 925 de calorii.

„Având în vedere preocuparea constată a administraţiilor locurilor de deţinere faţă de promovarea unui climat carceral cât mai apropiat de cel anterior privării de libertate, pe lângă desfăşurarea unor activităţi de reintegrare socială cu tematică specifică, la nivelul tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în zilele considerate festive, hrana alocată persoanelor custodiate este adaptată meniului specific.

Meniul festiv pentru sărbătorile de iarnă poate conţine, pe lângă alimente de bază, friptură de porc/vită şi piure de cartofi, ciorbă de porc/vită/pasăre/perişoare, sarmale cu mămăliguţă, cozonac, gogoşi, prăjituri, produse de patiserie, mere etc.”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

De altfel, meniul deţinuţilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă este unul similar, în fiecare an. Spre exemplu anul trecut a început cu ceai şi biscuiţi şi s-a încheiat cu o budincă de paste.

Deţinuţii pot primi şi pachete de la rude

În plus, cu ocazia sărbătorilor deţinuţii mai au dreptul să primească, în plus, încă un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.

Meniul zilnic la Rahova

Deţinuţii de la Rahova au parte de un program special, care începe chiar în zorii zilei. Deşteptarea se dă la ora 5 dimineaţa, iar după juma de oră are loc prima masă a zilei! La 6 e program liber pentru activităţi sau şcoală, iar la ora 12:00 are loc masa de prânz. Urmează o oră de activităţi, pentru ca apoi să aibă loc două ore de plimbare în aer. Masa de seară este programată la penitenciarul Rahova pentru ora 17:30. La ora 19:00 are loc apelul de seară, iar la ora 22:00 este stingerea.





La masă deţinuţii de la Penitenciarul Rahova au parte de un regim care ar putea fi numit hipercaloric. Astfel, meniul conţine ciorbă de fasole cu jumări şi pilaf cu carne de porc la prânz şi tocană cu slănină, seara. Meniul diferă în funcţie de religie, dar şi în funcţie de dietă. Astfel, musulmanii au parte de carne de vacuţă, în timp ce cei care suferă de probleme cardiace, hepatice sau gastrite mănâncă griş cu lapte şi măr.