Medicul român care şi-a împuşcat din gelozie fosta iubită şi pe soţul ei, condamnat la închisoare pe viaţă

Tribunalul din oraşul maghiar Nyíregyháza a pronunţat zilele trecute verdictul în cazul lui Dan S., un medic român judecat pentru omor calificat. Bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, fiind eligibil pentru eliberare condiţionată cel mai devreme după executarea a 25 de ani de închisoare. Verdictul nu este definitiv.

Dan S. lucra ca medic în Ungaria, când, în 2012, a cunoscut-o pe femeia cu care a început o relaţie amoroasă. După doi ani, cei doi s-au despărţit, lucru pe care românul nu şi l-a dorit. Acesta a continuat să o contacteze personal şi telefonic pe femeie pentru a relua relaţia.

Ea însă nu a mai dorit să audă de el, aşa că doctorul a decis să o ucidă atât pe ea, cât şi pe soţul ei.

Fapta a avut loc pe 31 august 2019. Românul a condus până la casa cuplului, având cu el cu o armă de foc, pe care o cumpărase anterior. S-a apropiat apoi de casă cu o bicicletă, s-a ascuns şi a aşteptat.

Soţul şi cei doi copii se aflau acasă în acel moment. Când femeia s-a întors la domiciliu, medicul român a urmărit-o. A ajuns-o din urmă la uşa din faţă a casei unde locuia, iar femeia s-a speriat şi a cerut ajutor de la soţul ei. Atunci Dan S. a scos pistolul şi i-a împuşcat în cap atât pe femeie, cât şi pe soţul ei, de la distanţă mica, potrivit anchetatorilor.

A fugit de la locul faptei cu bicicleta, iar apoi a plecat în România, unde a fost arestat a doua zi în baza unui mandat european de arestare şi predat autorităţilor din Ungaria.

În urma rănilor suferite prin împuşcare, femeia a murit la scurt timp, în timp ce soţul ei a supravieţuit, dar s-a recuperat greu şi a rămas cu o invaliditate permanentă şi cu grave probleme de sănătate.

„Ar trebui să mă sinucid aici?”

Medicul român şi-a recunoscut vinovăţia în faţa judecătorilor, dar nu şi faptul că a fost un act premeditat. Acesta a declarat că, atunci când s-a despărţit de fosta lui iubită în august 2014, a căzut într-o depresie severă şi s-a gândit să se sinucidă. „Am decis că cel mai bun mod de a face acest lucru era cu o armă şi mi-am luat una", a spus el.

„Pe 30 august, am avut o noapte teribilă, cu un somn agitat, gânduri sinucigaşe şi aritmie cardiacă", şi-a amintit Dan S., care s-a gândit că înainte de a se sinucide să o întrebe pentru ultima oară pe femeie dacă există cale de împăcare.

Pe 31 august a plecat să o caute, luând arma cu el ca, în cazul în care ea spunea „nu“ sau refuza să vorbească cu el, să se sinucidă pe loc.

„I-am făcut semn să se oprească. M-a văzut, a încetinit, dar şi-a continuat drumul“, a spus el.

Când a ajuns la poartă, doctorul spune că i-a cerut femeii să stea undeva să discute, dar ea a început să meargă spre casă. Medicul a urmat-o şi când a ajuns pe treptele terasei, a scos pistolul, punându-l la tâmplă. „Ar trebui să mă sinucid aici?“ - a întrebat el. "Fă-o, fă-o", ar fi răspuns ea şi a mers mai departe.

”I-am auzit căzând la pământ”

„S-a apropiat de fereastra holului şi s-a uitat la mine. Apoi uşa de la sufragerie s-a deschis, iar eu m-am întors şi, din reflex, am tras în direcţia în care stătea ea. Am apăsat pe trăgaci, dar nu am făcut-o intenţionat. Nu înţelegeam de ce am tras, eram încremenit acolo. Apoi uşa s-a deschis şi am tras din nou automat. Nu am văzut ce se întâmpla în spatele uşii închise, doar i-am auzit căzând la pământ, am auzit copiii mergând repede şi strigând, ceea ce m-a trezit din vis", a relatat Dan S.

Medicul susţine că s-a urcat apoi în maşină şi a plecat în România pentru a se sinucide şi a fi îngropat acolo. „Am simţit remuşcări pentru că nu am îmbrăţişat-o", a mai spus bărbatul.

I-a distrus familia fostei sale partenere

Soţul femeii decedate, R.L., a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate. Acesta a povestit la proces clipele de groază prin care a trecut. „Stătea la un metru distanţă de mine. Nu am putut să spun nimic, lucrurile s-au întâmplat atât de repede. "O să te omor", a spus el, şi a tras, de două ori la rând. A tras un foc de armă fără ţintă, am căzut şi am aşteptat ca el să-mi pună arma la cap şi să apese pe trăgaci. Dar nu a făcut-o, era un laş", a spus R.L.

Fiica lui a îngenuncheat lângă el, plângând şi implorând.: "Tati, nu muri". De la fiul său a aflat că soţia lui murise. „Fiul meu l-a văzut plecând pe bicicletă. Acestea sunt faptele", a declarat tatăl, care îşi creşte acum singur cei doi copii. Viaţa lor este un coşmar după cele întâmplate în 2019. Bărbatul a rămas paralizat pe partea stângă şi şi-a pierdut locul de muncă, scrie 24.hu.

„De atunci, copiii mei nu au mai putut rosti cuvântul "mamă". De Ziua Mamei mergem la cimitir. Nu se poate explica acest lucru, aşa cum pierderea lor este de neînlocuit", a spus tatăl, calificând gestul medicului drept impardonabil şi spunând că este prima dată când îl aude că îşi cere scuze.

