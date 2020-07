Masca de protecţie devine obligatorie în Centrul Vechi din Capitală, dar şi în pieţele şi pe arterele aglomerate din Braşov

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a anunţat, miercuri, că va fi introdusă obligativitatea purtării măştilor în zona pietonală din Centrul Vechi, zona având un grad foarte mare de infectare, ţinând cont de numărul celor care o frecventează.







„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanenţă noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului Bucureşti. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecţie foarte mare, având în vedere zona restrânsă şi numărul celor care frecventează această zonă, Centrul Vechi al municipiului Bucureşti”, a declarat, la Digi24, Aurelian Bădulescu.