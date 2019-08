Marii şefi din Poliţie îşi ţin salariile secrete

Fostul şef al Poliţiei Române şi noul şef al Poliţiei de Frontieră, Ioan Buda, în vârstă de 53 de ani, nu şi-a publicat luna trecută declaraţia de avere. În secţiunea unde trebuia menţionat salariul încasat, cifrele sunt şterse cu un marker alb. Lucru valabil şi în declaraţia de avere de anul trecut, unde nu apare salariul încasat ca poliţist, după cum relatează publicaţia Newsweek . Pe lângă veniturile salariale, Ioan Buda mai deţine 1/3 dintr-un apartament de 180mp din Cluj-Napoca, un BMW X3 din 2004. Anul trecut a menţionat că a donat un apartament de 320.000 lei către fiica sa.

Locul lui Ioan Buda la conducerea Poliţiei Române a fost luat de către adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române, Florian Dragnea. Nici acesta nu şi-a făcut publice veniturile salariale. Potrivit declaraţiei de avere, acesta deţine un apartament de 65 mp, în Sectorul 3 al Capitalei, donat de părinţi în 2016, o maşină Opel Asta din 2016 şi un cont de economii la Garanti Bank, deschis în 2017, în valoare de 23.713 lei.

Adjunctul poliţiei Române, Apreutesei Will, are şi el veniturile salariale şterse din declaraţia de avere. Acesta menţionează însă că deţine o casă în Chiajna, cu o suprafaţă de 250 mp şi cinci terenuri în aceeaşi localitate. Acesta are un cont în care sunt 9000 de lei la Banca Transilvania şi suma de 42,173,62 figurează la NN Asigurări de Viaţă.

Gîlceavă Victor, şeful Brigăzii Rutiere Bucureşti, are de asemenea şterse din declaraţia de avere veniturile salariale.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru fostul şef al Poliţiei de Frontieră, Adrian Popescu, care menţionează două terenuri de 600 mp si 25 mp şi 2 clădiri de 20 mp, respectiv 170 mp a căror adresă a fost ştearsă. Adrian Popescu mai are două autoturisme, un Suzuki din 2014, şi un Daewoo din 2007. De asemenea, prin vânzarea unei case a dobândit suma de 309.500 lei şi 21.000 de euro pentru vânzarea unui autoturism. În contul curent, la Raiffeisen Bank, acesta are suma de 182.900 lei. În declaraţia de avere se mai specific că soţia lui Adrian Popescu a câştigat în 2018 suma de 90.000 de lei.

Potrivit legii, publicarea declaraţiilor de avere este obligatorie. „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 de lei“, potrivit Legii 76 din 2010. Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi interese spune că persoanele responsabile „asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: