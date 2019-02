Magistraţi din mai multe oraşe anunţă proteste. Motivul: ordonanţa care modifică Legile Justiţiei. La Bucureşti se va protesta în stil polonez

Judecătorul Cristi Dănileţ, fost membru al CSM, a explicat că magistraţii vor organiza proteste după model polonez. El a spus că unii judecători şi procurori vor fi în sala de judecată ”doar pentru cauzele urgente”, mai exact pentru cauzele cu arestaţi şi vor găsi motive ca pentru celelalte cauze să nu intre în sală.

”Eu ca magistrat în sistem vă spun că nu aveam nevoie de modificări la legile justiţiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG, dar ceea ce se întâmplă în momentul de faţă nu face decât să confirme îngrijorările magistraţilor şi anume că legile s-au făcut în grabă, legile s-au făcut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instanţe şi parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internaţionale şi iată că ele trebuie corectate prin Ordonanţă, însă Guvernul nu se rezumă la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adoptă şi alte măsuri, prin care îşi întăreşte controlul asupra sistemului judiciar. Or lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care în aceste zile veţi vedea judecătorii şi procurorii protestând, nu doar prin comunicate de presă şi prin ieşiri în faţa palatelor de justiţie, ci chiar prin suspendarea activităţii, începând de săptămâna viitoare”, a declarat Dănileţ la RFI.

Zilele astea au anunţat proteste şi magistraţii din Constanţa şi Oradea.

Miercuri, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Judecătoria Braşov au protestat şi ei faţă de ordonanţa de urgenţă adoptată de guvern. Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Braşov, Claudiu Sandu, spunea că frecventele modificări ale legilor justiţiei "lovesc în independenţa şi în libera apreciere a probelor de către fiecare magistrat".

Procurorii braşoveni mai spun că prin aceste modificări secţia pentru anchetarea magistraţilor va deveni o structură de parchet paralelă, "în afara Constituţiei”.





"Prin OUG adoptată marţi s-a introdus aliniatul 6 la art. 881 din Legea 304/2004 prin care procurorul şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este scos de sub controlul ierarhic al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acest mod, se creează, de facto, o structură de parchet paralelă, în afara Constituţiei şi a Ministerului Public pentru anchetarea penală a magistraţilor. Deşi Procurorul General rămâne formal conducătorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, acesta nu are niciun fel de atribuţii de control asupra procurorului şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Astfel, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie devine singura structură de parchet din ţară care nu se află sub controlul ierarhic al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie", spuneau miercuri procurorii braşoveni.







Membru CSM: OUG pe legile Justiţiei are „serioase probleme de constituţionalitate”







Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, critică dur pe Facebook atât modul în care Guvernul a modificat principii importante din legile Justiţiei, cum ar fi separarea carierelor, cât şi unele reglementări din ordonanţă pe care le consideră a avea „serioase probleme de constituţionalitate”.







„Textul OUG 7/2019 a fost publicat aseara în Monitorul Oficial. Da, pentru că trăim în epoca jumătăţilor de adevăr, este real că CSM a solicitat măsuri legislative urgente pentru deblocarea concursurilor de promovare şi admitere în magistratură şi la INM (zeci de instanţe şi parchete aflându-se în pragul colapsului, functionând cu unul, doi magistraţi sau la jumătate de schemă). Eu unul mărturisesc că nu credeam posibil şi, mi se pare absolut regretabil, că un legiuitor excepţional, coerent şi loial instituţional ar putea reglementa alte aspecte care schimbă viziunea proaspătă de fond a Consiliului şi a Parlamentului pe anumite chestiuni amplu discutate, bunăoară separarea carierelor, peste noapte (adică în mai puţin de 24 de ore), fără vreo dezbatere şi fără vreo consultare”, scrie judecătorul.

Bogdan Mateescu se referă şi la posibilitatea ca un judecător să fie numit procuror general.

„Nu prea reuşesc să înteleg nici logica la întrebarea cum, potrivit legii, ar putea un judecător inamovibil în funcţie să poată fi numit prin decret prezidenţial procuror doar la parchetul de pe lângă judecătorie, şi asta exclusiv în urma deciziei CSM, însă, potrivit noii reglementări, să poată fi numit direct procuror general şi asta fără vreo decizie din partea CSM, ci doar cu un aviz consultativ, decizia în concret aparţinând Ministerului Justiţiei şi Presedintelui statului”, mai agumentează judecătorul.

Magistratul susţine şi că, dacă OUG 7/2019 va fi invalidată de Curtea Constituţională, după ce actul normativ a produs efecte, „consecinţele ar fi catastrofale, putându-se compromite efectiv dosare care ar putea fi instrumentate în condiţiile noi”.

„Magistraţii vor protesta în Bucureşti, vineri, 22 februarie, ora 18:00, pe treptele Palatului de Justiţie, faţă de modificările intempestive aduse în această săptămână legilor justiţiei prin ordonanţă de urgenţă, fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii şi a corpului de magistraţi. Toate instituţiile statului trebuie să respecte independenţa justiţiei, separaţia şi echilibrul puterilor în stat, sub semnul transparenţei şi a loialităţii, atât faţă de celelalte instituţii, cât mai ales faţă de cetăţeni”, anunţă mai mulţi magistraţi pe Facebook.

