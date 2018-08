Lupta cu pesta porcină, atentat la economia naţională

Isteria întreţinută de autorităţi cu privire la pesta porcină a dus la măsuri aberante, calificate de patronatele din industria alimentară drept sabotaj la economia naţională. Ordinele emise în ultimele zile cu privire la neutralizarea culturilor agricole afectate de mistreţi, precum şi la uciderea mistreţilor şi prădătorilor din zona focarelor au stârmit controverse puternice. Cap de listă în topul confuziei este ministrul Agriculturii Petre Daea.

Concret, ministrul a dat ordin ca acolo unde mistreţii ar fi putut ajunge la culturile agricole în căutarea hranei, acestea să fie distruse. Explicaţia oficială este ca animalele pot contamina porumbul prin secreţii şi atingere. Asta înseamnă ca terenurile trebuie verificate înainte de recoltare, iar dacă există semne că au fost călcate de mistreţi, trebuie anunţate autorităţile. Asta s-ar putea întâmpla, în special în focare, cum ar fi Tulcea, Brăila şi Ialomiţa, zone în care se cultivă şi mult porumb. Astfel, după ce au fost falimentaţi crescătorii de animale, şi producătorii agricoli ar putea ajunge în sapă de lemn.

„Începând cu data prezentului ordin, în zonele afectate de pesta porcină africană, în focarele care au fost declarate ca urmare a depistării bolii la mistreţi, se interzice dislocarea plantelor, consumate parţial sau neconsumate. Plantele vor fi neutralizate la faţa locului de fiecare propritar/utilizator de teren agricol“, se arată în ordinul oficial.

Scenariul cel mai negru

Patronatele din industria alimentară susţin că măsurile sunt aberante, iar consecinţele nu se vor lăsa aşteptate. „S-a ajuns aici din indolenţa unor funcţionari ai statului care aveau obligaţia să ia măsuri la timp. Acum un an, Comisia Europeană a avertizat România că există pericolul apariţiei pestei porcine în Delta Dunării şi că trebuie luate măsuri. Nu s-a făcut nimic, iar pentru asta trebuie să răspundă ANSVSA. Efectul social este dramatic. Au fost sacrificaţi porcii din gospodării, au fost închise ferme, iar acum vor să distrugă şi culturile. Cum poţi să mergi să distrugi culturi agricole, falimentând afaceri ale oamenilor, în care s-a investit? Este o sabotare a economiei naţionale, iar oamenii ăştia trebuie să răspundă, pentru că distrug nişte sectoare cu bună ştiinţă. Doar în două sectoare mai aveam investiţii majoritar româneşti – carnea şi panificaţia, în rest, peste 90% sunt investiţii străine“, a explicat, pentru „Adevărul“, Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (FNSIA).

În privinţa consecinţelor Dragoş Frumosu spune că România va ajunge dependentă de importurile de carne. „Consecinţele sunt dramatice. Riscăm distrugerea sectorului zootehniei, care de câţiva ani începuse să crească. Mai riscăm o interdicţie la export de mai mulţi ani, impusă de Comisia Europeană, vorbim apoi de pierderi uriaşe ale investitorilor, dar şi la bugetul statului, pierderi de locuri de muncă. O să ajungem la importuri de carne de aproape 90%. (...) S-a ajuns aici pentru că în posturi-cheie punem lipitori de afişe din campania electorală. Trebuie să renunţăm la asta şi să punem oameni pregătiţi“, a mai spus liderul FNSIA.

Culturile nu trebuie arse, ci neutralizate

De cealalată parte, medicii veterinari afirmă că nu este necesară distrugerea culturilor de porumb, ci doar neutralizarea lor.

„E vorba de acele culturi care au potenţialul de a fi contaminate de către animalele care au trecut pe acolo sau care sunt moarte, în lanurile de culturi. Însă acestea nu vor fi arse, ci se va da cu diverse substanţe, care pot fi folosite pentru neutralizare. Nu putem lua măsuri chiar atât de radicale: ardem tot, omorâm tot“, au explicat specialiştii. O măsură care ar fi trebuit luată, încă de la primele focare apărute, şi care ar fi limitat efectele epidemiei de pestă porcină, ar fi fost interzicerea intrărilor de produse alimentare din Ucraina sau Republica Moldova, acestea fiind şi porţile de intrare ale virusului în ţară. „Evident, restricţia ar fi pe o perioadă limitată şi ar trebui să vină la pachet cu controale foarte stricte ale circulaţiei animalelor. Nu am mai avut o situaţie atât de gravă privind pesta porcină africană“, a explicat un medic veterinar. Potrivit acestuia, „niciun producător de carne nu va mai putea da carne la export nici măcar către ţările din Uniunea Europeană dacă reprezentanţa Comisiei Europene va declara restricţii din cauza pestei porcine pe tot teritoriul României“. „Asta înseamnă că cei care nu au fost afectaţi vor comercializa carnea doar pe piaţa internă“, a completat specialistul.

Ca efect, va fi un import masiv de carne de porc, atrag atenţia cei din industria cărnii. „Noi nu avem capacitatea de a acoperi din producţia internă necesarul de porc pentru industria prelucrătoare a cărnii de porc. Şi mare parte a materiei prime se importă din Danemarca, Ungaria şi Polonia. Şi va creşte preţul cărnii de porc şi implicit a preparatelor, creştere care va fi resimţită din octombrie-noiembrie“, au transmis specialiştii.

Mesajul impresionant al unui fermier

Reprezentanţii DAB Zootehnica din judeţul Tulcea au transmis un mesaj impresionant cu privire la situaţia în care se află. „Deşi toate analizele au indicat că porcii noştri sunt perfect sănătoşi, am stat peste 50 de zile în carantină şi, acum, nimeni nu mai vrea să ia spre vânzare sau procesare porcii noştri. Într-o perioadă în care ar trebui să arătăm solidaritate, noi, fermierii români, suntem puşi la zid, terminaţi cu bună ştiinţă de către autorităţi, procesatori, retaileri. Am adresat numeroase solicitări autorităţilor, însă nu am primit niciun răspuns”, transmite Dumitru Bărbieru, reprezentantul DAB Zootehnica. Omul povesteşte că a cerut asomarea preventivă a animalelor pe motiv că abatoarele refuză să cumpere porci din judeţul Tulcea şi s-a declanşat canibalismul în masă între animale.

Focarele de pestă porcină, în creştere

Numărul focarelor de pestă porcină africană este de aproape 645, în opt judeţe, potrivit celui mai recent bilanţ al autorităţilor. Potrivit specialiştilor, în timp ce în zona de nord-vest a României, evoluţia este lentă, „chiar staţionară“, iar în sud-estul ţării „evoluţia bolii este agresivă“. Până în prezent au fost sacrificaţi peste 78.000 de porci din ferme şi gospodării ale populaţiei. În România cresc atât în ferme, cât şi în gospodării aproximativ 4 milioane de porci.