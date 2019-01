Ludovic Orban obligat de instanţă să plătească daune morale de 20.000 de lei deputatului PSD Iulian Iancu

Tribunalul Bucureşti a decis ca preşedintele PNL, Ludovic Orban, să-i plătească deputatului PSD Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei, după ce liderul liberal l-a acuzat pe preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor că este "omul companiei Gazprom" şi "torpilează" construcţia conductei de gaze BRUA.





"Admite în parte cererea formulată de reclamantul Iancu Iulian împotriva pârâtului Orban Ludovic. Obligă pe pârât către reclamant la plata sumei de 20.000 lei daune morale. Obligă pe pârât către reclamant la plata sumei de 100 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare", se arată în decizia instanţei.





„Voi face apel şi voi prezenta documente suplimentare. Practic, eu am făcut o declaraţie politică legată de domnul Ianucu, că e omul Gazprom-ului, în condiţiile în care e un lucru recunoscut de el, că a avut o relaţie speială cu Gazprom. Eu am considerat că fiind declaraţii politice, nu am vrut să aduc toate argumentele şi toate documentele şi toate dovezile, dar acum le voi furniza. Voi face apel şi vo prezenta toate informaţiile pe care le am”, a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.







Preşedintele PNL a caracterizat decizia Tribunalului Bucureşti ca fiind „uşor stranie”.

„Acum, mi se pare uşor stranie decizia Tribunalului pentru că nu poţi pentru declaraţii politice să pui pe cineva să plătească bani, în condiţiile în care nici măcar nu poţi spune că era o declaratţie politică care să-i aducă atingeri domnului Iancu. Dânsul s-a simţit cu musca pe căciulă”, a afirmat şeful PNL.





Ludovic Orban declara, în noiembrie 2017, că Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, face jocurile companiei ruseşti Gazprom în Parlamentul României.





"Uitaţi-vă ce luptă se duce cu Ordonanţa 64 de o parte din PSD, parcă special că distrugă BRUA şi exploatarea de gaze naturale de la Marea Neagră, care poate să reducă dependenţa, nu numai a României, ci a unei părţi din Europa faţă de gazul rusesc. Se încearcă modificarea Ordonanţei 64 astfel încât să introducă nişte stavile suplimentare care pur şi simplu să-i determine să nu dea drumul la exploatare. Domnul Iancu este omul Gazprom. Nu m-am sfiit niciodată s-o zic. Amendamentele sale sunt făcute să torpileze proiectul BRUA şi reducerea dependenţei de gazul rusesc", a spus Ludovic Orban, într-un interviu acordat pentru „Adevărul”.





După această declaraţie, Iulian Iancu a anunţat că îl va da în judecată pe Ludovic Orban, dacă acesta nu aduce dovezi care să-i probeze acuzaţiile.





"Domnul Ludovic Orban s-a pretat să-mi adreseze un atac direct (...) şi a făcut afirmaţia, fără nicio ezitare, că sunt omul ruşilor şi că sunt KGB şi că sunt omul Gazprom. Întrucât este preşedintele celui mai important partid de opoziţie din România, eu cred că este un om foarte bine informat, prin urmare îi solicit public şi îi dau o săptămână să probeze că eu sunt omul ruşilor, că sunt KGB şi că sunt omul Gazpromului. În cazul în care nu face demonstraţia public, mă voi adresa instanţelor din România şi în consecinţă voi declina această investigaţie organelor de anchetă, cu toate consecinţele de rigoare, pentru că nu este doar un atac la o persoană, ci atacul este în mijlocul desfăşurării activităţii comisiei de anchetă al cărei preşedinte sunt", declara, la acea vreme, Iulian Iancu.

