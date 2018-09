Ludovic Orban, audiat la DNA după plângerea făcută de Viorel Cataramă

La începutul lunii august, Cataramă anunţa că depune plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, Robert Sighiartău, Laurenţiu Leoreanu, Ben-Oni Ardelean, Florin Cîţu, Adrian Oros, Virgil Guran, Ioan Bălan, Vlad Nistor, Costel Alexe, Viorel Badea, Adrian Miuţescu, Nicolae Giugea şi George Şişcu, pentru "ilegalităţile comise în şedinţa Biroului Executiv din data de 9 iulie, când, încălcând 8 articole din statut, 3 din regulamentul Comisiei de Arbitraj, precum şi prevederile L78/2000, au votat excluderea mea din partid pentru a mă împiedica să candidez la Primăria Capitalei".



Acesta mai transmitea că a sesizat Curtea de Arbitraj a PNL pentru eliminarea a două articole din statut (Art. 13 a si Art. 24 b- ce fac referire la libera exprimare: "libertatea de conştiinţă şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor organizatorice ale partidului, precum şi în afara partidului în măsura în care exprimările respective nu contravin deciziilor şi hotărârilor luate de organismele de conducere ale partidului") şi a două articole din Codul Etic (Art. 14 –"Se recomandă ca membrul PNL să nu transmită în afara partidului către persoane străine, sau în mass-media, informaţii despre eventuale tensiuni sau conflicte intervenite în interiorul formaţiunii noastre politice" şi Art. 23- "Atât în mass-media cât şi în public, membrul PNL va susţine şi va reprezenta linia partidului, nu va face declaraţii care să dăuneze intereselor şi/sau imaginii partidului, liderilor săi sau a oricărui membru al formaţiunii noastre"), despre care spune că încalcă art. 30 alineatele 1 si 2 din Constituţie, cenzurând libertatea de exprimare în spaţiul public.

Comisia de arbitraj PNL Bucureşti a stabilit că decizia de excludere a lui Viorel Cataramă din PNL este nulă, având în vedere că mai multe puncte din statutul partidului nu au fost respectate, inclusiv articolul ce prevede anunţarea din timp a persoanelor vizate de excludere şi dreptul la apărare.

Viorel Cataramă, audiat şi el la DNA

Viorel Cataramă, a fost audiat, luni, la DNA după plângerea pe care a depus-o împotriva lui Ludovic Orban şi a 15 liberali.



"Am fost audiat în calitate de martor pentru plângerea penală pe care am făcut-o împotriva lui Ludovic Orban şi a 15 membri din Partidul Naţional Liberal datorită unor infracţiuni pe care le-au comis şi pe care le-am menţionat într-un interviu pe care vi l-am dat acum ceva timp. Le-am spus procurorilor că s-a folosit influenţa pentru a obţine avantaje necuvenite pentru nişte persoane în favoarea altora", a declarat Viorel Cataramă, la ieşirea din sediul DNA.

Cataramă spune că cele 16 persoane, în frunte cu preşedintele partidului, dacă au comis infracţiuni, trebuie aduse în faţa justiţiei.

"În 2014 am declarat că partidele politice sunt structuri mafiote bine organizate! Între timp, ca urmare a intervenţiei unor instituţii ale statului, situaţia s-a schimbat oarecum, dar partidele nu s-au transformat radical. Eu nu sunt un politician antisistem, sunt conştient că democraţia nu poate exista fără partide politice puternice, iar soluţia corectă este reformarea din temelii a partidelor existente şi nu dispariţia acestora, pentru a fi inlocuite cu altele noi, poate mai nocive, după cum arata unele experiente recente. Reformarea partidelor înseamnă promovarea în funcţii publice numai a persoanelor dispuse să lucreze în favoarea cetăţenilor, dispuse la multă muncă şi sacrificii, iar onoarea de a-ţi servi patria trebuie să fie recompensă supremă, nu avantajele materiale! Or, asemenea persoane trebuie sa fie competente, morale şi oneste, credibile pentru mesajul liberal promovat în spaţiul public şi nicidecum ahtiate după funcţii, dispuse la orice compromis pentru câştiguri de multe ori ilegale! În partidul meu astăzi competenţa este strivită, persoanele care nu aderă necondiţionat la sistem sunt, sau se încearcă sa fie, eliminate! Eu mă găsesc într-o astfel de situaţie: pentru a fi împiedicat să ajung în funcţii de conducere în partid sau în administraţia publică s-a încălcat Constituţia, legile ţării şi Statutul, s-au comis infracţiuni; a fost fraudat votul si s-a falsificat rezultatul unor alegeri, s-a folosit influenţa pentru obţinerea de foloase necuvenite", a mai spus Cataramă.

"Dacă domnul Cataramă crede că îşi poate rezolva situaţia din partid apelând la DNA, este problema dânsului. Contestă decizia de excludere. Am prezentat motivele, excluderea sa s-a făcut prin vot secret. Mi se pare curios să fii chemat la DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care zice că e membru PNL. Noi, când am depus sesizări la Parchet, am depus împotriva unor abuzuri grave făcute de PSD. De altfel, unul din atacurile făcute de Cataramă împotriva mea a fost că am depus sesizare penală împotriva lui Dragnea şi Dăncilă. A fost unul din motivele pentru care am cerut sancţiunea", a declarat Ludovic Orban.