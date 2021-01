Liviu Dragnea, chemat la DNA pentru a da explicaţii în legătură cu întâlnirea pe bani cu Donald Trump din 2017

Liviu Dragnea a fost citat pentru ora 14.00, iar procurorii suspectează săvârşirea unei fapte de trafic de influenţă, transmite G4Media.ro.

În dosar este vizat şi Gheorghe Dimitrescu, consulul general al României la Bonn, ex-consilier al fostului deputat PSD Florin Iordache.

Gheorghe Dimitrescu este cel care a plătit din partea PSD, în noiembrie 2017, 100.000 de dolari unei firme de lobby pentru a-i aranja lui Liviu Dragnea „cât mai curand posibil” întâlniri la vârful administraţiei americane, scria atunci Hotnews.ro. În schimb, Dragnea l-ar fi ajutat pe Dimitrescu să ajungă consul la Bonn.

Vizita lui Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu efectuată în Statele Unite în ianuarie 2017, când au participat la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Trump, a intrat în atenţia anchetatorilor americani. În cursul anului 2019 s-a format o comisie rogatorie, prin intermediul căreia autorităţile americane au cerut informaţii în România referitoare la Dragnea şi Grindeanu.

Ambasadorul României la Washington, audiat la DNA

Ulterior, DNA a deschis un dosar pentru presupus trafic de influenţă. În septembrie 2019, ambasadorul României în SUA, George Maior, a fost audiat la DNA în acest dosar.

Informaţii referitoare la o posibilă anchetă referitoare la vizita în SUA au fost furnizate chiar de Liviu Dragnea, în decembrie 2018, însă fostul lider PSD vorbea atunci despre o investigaţie realizată de DNA, nu de anchetatorii americani.

„Apropo, Călin, ştii că ne-a mai făcut un dosar? O veste tristă, aşa, de ziua Vioricăi. La mine e legat de vizita în SUA de anul trecut. Eu îi spun domnului Uncheşelu (procurorul DNA Jean Uncheşelu – n.r.) să meargă în continuare, dar îi spun şi unde ajunge – la un ambasador. Şi să văd dacă îl ţin genunchii, că, dacă nu, are o mare problemă”, a declarat Dragnea în şedinţa Consiliului Naţional al PSD din decembrie 2018.

Liderul PSD, Liviu Dragnea şi fostul premier, Sorin Grindeanu, au participat la ceremonia de inaugurare în ianuarie 2017, la invitaţia lui Elliot Broidy, care la vremea respectivă era vice-preşedintele Comitetului prezidenţial de inaugurare. Dragnea a făcut publice atunci câteva fotografii care îl arată dând mâna cu Trump, care era aşezat la o masă din restaurantul hotelului său.

Cât i-ar fi costat pe Dragnea şi Grindeanu cina cu Trump

Biletul pentru cina la care au participat Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu, şi la care şi-a făcut apariţia şi Donald Trump, ar fi costat între 500.000 şi 1.000.000 de dolari – cu diferite niveluri de acces, în funcţie de suma donată, potrivit unor broşuri ale evenimentului de învestire, obţinute de Politico şi de New York Times la vremea respectivă.

„Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Preşedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis preşedintelui dorinţa noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România şi #SUA la un alt nivel. Preşedintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!” A fost un dialog cald şi deschis”, scria Liviu Dragnea pe Facebook în urmă cu aproape doi ani.

După participarea lui Dragnea la ceremonia de inaugurare, Elliot Broidy a fost acuzat în presa americană că s-a folosit de influenţa sa pe lângă preşedintele Trump în încercarea de a obţine un contract de peste 200 de milioane de dolari în România, pentru compania sa Circinus, companie specializată în afaceri în industria militară şi de securitate, care a semnat la data de 1 februarie un acord cu Romarm.