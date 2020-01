Liviu Dragnea a ajuns la Înalta Curte, unde se judecă o contestaţie la executare. Ce a declarat fostul lider al PSD

UPDATE Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Instanţa supremă, că nu a vrut să plătească ''orice preţ'' pentru a nu intra la închisoare, precizând că a dorit un proces echitabil. "Cu toate că în presă s-a spus că eu încerc să ies cu orice preţ din închisoare, nu este aşa. Puteam plăti un preţ, dar nu am vrut, am vrut să am parte de un proces echitabil", a spus Dragnea, în faţa judecătorilor ÎCCJ.





Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sala de judecată, care era ''preţul'' la care făcea referire, Liviu Dragnea a răspuns: "Preţul era România".





"Din Decizia CCR nr. 417 din 3 iulie 2019 rezultă indiscutabil că sentinţa penală prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate şi pe care acum o execută strict în temeiul acestei sentinţe (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penală) a fost pronunţată de un complet nelegal constituit, adică de o instanţă care nu este prevăzută de lege, cu violarea dreptului la un proces echitabil", se arată în solicitarea depusă la Curtea Supremă, arată mediafax.ro ..

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova din mai 2019, când a fost condamnat definitiv la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.