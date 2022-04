La un an de la inaugurarea unei pasarele, Primăria Popeşti-Leordeni a instalat un totem cu numele a 10 persoane implicate în proiect. Reacţia localnicilor

Primul fiind numele primarului PSD al localităţii, Petre Iacob, urmat de cel al primarului Sectorului 4, şi de cele ale directorului direcţiei Patrimoniu din PMB, şefului de cabinet al primarului Sectorului 4, secretarului general al primăriei de sector, directorului general Metrorex, directorului de proiectare şi arhitectului Metrou SA, proprietarului terenului donat pentru realizarea proiectului, ultimul pe listă fiind city-managerul din Popeşti Leordeni. City managerul a precizat pentru News.ro că, deşi toate aceste persoane au fost plătite pentru implicarea în realizarea pasarelei, acestea nu erau obligate să dea curs proiectului şi este o formă de a le mulţumi. De asemenea, a afirmat că totemul va avea şi un soclu şi că face parte dintr-un pachet de servicii mai mare, care include şi un logo al oraşului, precum şi o hologramă care va fi instalată într-un parc din oraş, fără a menţiona însă costul total. Reacţiile localnicilor la postarea prin care primarul anunţă amplasarea totemului sunt fie de felicitare, fie ironice. "Adică vă faceţi singuri statuie că v-aţi făcut treaba?", afirmă un utilizator.

"Astăzi s-a împlinit un an de la inaugurarea Pasarelei Pietonale Popeşti-Leordeni. În semn de recunoştinţă pentru cei implicaţi în realizarea acestui proiect, am ridicat un totem în cinstea celor mai importante 10 persoane fără de care cu siguranţă, astăzi Popeşti-Leordeni nu ar fi avut acces direct la staţia de metrou Berceni", a scris primarul pe Facebook, postând şi imagini.

De asemenea, el prezintă şi noul logo al oraşului, un porumbel.

"Profit de ocazie să vă prezentăm şi noul logo al oraşului, un porumbel care să ne aducă aminte tuturor Popeştenilor că oriunde am merge, revenim mereu acasă şi pentru asta trebuie să iubim Popeşti-Leordeni!", anunţă edilul.

Reacţiile celor care comentează sunt diverse, de la elogierea activităţii primarului şi felicitări, la ironii.

"Aţi ocupat un loc de parcare cu pomelnicul ala… bravo, foarte inteligenţi", "Şi statuie când faceţi? Nu aveţi de gând sa va introduceţi şi în manualele de istorie?", "Adică vă faceţi singuri statuie că v-aţi făcut treaba?", sunt câteva dintre comentariile celor nemulţumiţi de iniţiativa primarului.

Administratorul public al localităţii Popeşti Leordeni, Alin Todireanu, ultimul pe lista persoanelor trecute pe totemul ridicat la Popeşti Leordeni, a declarat pentru News.ro că el este cel care s-a ocupat de acest proiect, iar ideea realizării acestui totem i-a aparţinut, el fiind cel care a propus-o edilului.

„Ieri s-a împlinit un an de când pasarela de la Popeşti Leordeni a fost inaugurată. (...) În urmă cu două-trei luni de zile, ca să spun aşa, sau poate chiar mai mult, eu am venit cu propunerea către domnul primar, având în vedere că m-am ocupat de toate lucrurile astea, am zis: "Domnul primar, pe data de 6 aprilie se va împlini un an de la inaugurarea acelei pasarele pietonale, consideraţi de bun augur să-mi permiteţi să realizăm acolo, în dreptul pasarelei, un totem şi în sprijin de mulţumire pentru... nu avem cum să-i trecem pe toţi de la A la Z, dar măcar cele mai importante zece persoane fără de care nu s-ar fi putut realiza acest obiectiv? Domnul primar mi-a aprobat. Zic: "Domnul primar, în administraţie ştiţi foarte bine că este uşor să pui piedici dar în acelaşi timp oamenii care nu pun piedici şi ajută, lor nu li se mulţumeşte în niciun fel. Haideţi să facem o chestie prin care să mulţumim, o să vă nominalizez zece persoane acolo, care consider eu că fără ele nu s-ar fi putut realiza acest obiectiv şi dacă-mi permiteţi, cum vă surâde ideea asta, să facem un totem acolo, la pasarelă”, a relatat city-managerul din Popeşti Leordeni.

Întrebat de ce trebuie să li se mulţumească în acest fel unor oameni care au contribuit la realizarea unui proiect pentru care au fost plătiţi, Todireanu a spus: „Am încercat să vă explic timp de zece minute ideea prin care am vrut să mulţumim persoanelor, nu neapărat domnului primar, acolo este o listă de zece persoane care una dintre acele zece persoane dacă nu am fi găsit înţelegere la dânsul sau la dânsa, acest proiect pica”.

Când i s-a atras atenţia asupra faptului că toate cele zece persoane şi-au făcut doar meseria, fiind plătite pentru ceea ce au făcut pentru acea pasarelă, city-managerul a replicat: „Nu cred că erau obligate să dea curs acestei propuneri la Popeşti Leordeni, dacă vă uitaţi dvs. pe ordinea de zi în orice primărie, o să vedeţi proiecte trecute, la fel de bine cum o să găsiţi foarte multe proiecte picate, oameni plătiţi, neplătiţi...”.