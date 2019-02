Kovesi: Nu am dobândit niciun fel de cetăţenie americană, nu am avut niciun fel de contact cu CIA, iar toate ştirile din cursul zilei de astăzi sunt mincinoase

Kovesi a fost întrebată, marţi, la audierea din Comisia LIBE, despre două distincţii primate din partea CIA pe care lea trecut în CV şi pe care le-ar fi primit în 2007 şi 2011.







”Aş vrea să fac o mică rectificare: nu sunt premii care au fost oferite de CIA, ci premii care au fost oferite de o agenţie de aplicare a legii, respectiv Secrets Service care are care au două atribuţii principale: aceea de a proteja, din punct de vedere al protecţiei fizice, demnitarii Statelor Unite şi a doua de a proteja moneda naţională, respectiv dolarul.

În activitatea mea de procurer, la structura de combatere a rimei organizate, am investigat foarte multe dosare privind bancnote false, dar, în principal, dolarul la acea vreme, dar în special am fost implicată în cause de ciber crime. Am fost printre primii procurori din România care a investigat în România phishing pe internet. Pentru România, ciber crime a fost si este o problema reală”, a spus Kovesi.





Aceasta a precizat că nu are cetăţenie americană şi nu a avut contact cu CIA.





”Mentionez că la începutul activităţii mele ca procuror general în 2006-2007 structurile de

aplicare a legii din România se confruntau la început cu acest fenomen al criminalităţii economice si de aceea a fost necesară dezvoltarea şi efectuarea unor sesiuni de pregătire profesională. Cam acestea au fost activităţile pentru care le am desfăşurat si pentru care am fost recompensată cu cele doua distincţii. Nu am dobândit niciun fel de cetăţenie americană, nu am avut niciun fel de contact cu CIA, iar toate ştirile din cursul zilei de astăzi sunt evident mincinoase”, a spus Kovesi.





România TV a anunţat, marţi, că fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi ar avea legătură cu mai multe adrese în SUA şi că informaţia ar fi apărut după verificări făcute de direcţia din cadrul Servicului European de Acţiune Externă.





În replică, reprezentanţa Comisiei Europene anunţă că Serviciul European de Acţiune Externă nu a efectuat nicio investigaţie care să vizeze rezidenţele Laurei Codruţa Kovesi în SUA.

